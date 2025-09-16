El ejercicio de Mar Flores para "decir adiós a las temidas alas de murciélago"

Volver a la rutina cuando acaba el verano siempre cuesta un poco más de lo habitual. Y es que, después de unos cuantos días de relajación en la playa o en la montaña, volver al ruedo resulta más difícil que nunca.

Una disciplina que cuesta más que ninguna, pero a la que se debe volver, es el deporte. En este artículo te presentamos un ejercicio sencillo para combatir las alas de murciélago de la mano de Mar Flores. Con esto retomarás con ganas el ejercicio después de las vacaciones.

Mar Flores | Gtres

Qué son las alas de murciélago

Este término describe la flacidez que se presenta en la parte interna de los brazos. Es decir, se habla de alas de murciélago cuando esa zona del brazo ha perdido tonificación y elasticidad.

Este factor aparece normalmente con el aumento de peso y el paso del tiempo. Además, la gravedad también juega un gran papel en este problema estético, puesto que, con los años, la producción de colágeno disminuye, debilitando la firmeza de la piel y provocando que se vea caída.

Para evitar y corregir las alas de murciélago, además de poderse corregir con operaciones estéticas, se pueden combatir con deporte. La mejor opción es fortalecer los brazos, entrenando tríceps dos veces por semana.

Flacidez en los brazos | Agencias

El ejercicio estrella de Mar Flores

La modelo y actriz española nos comparte a través de sus redes sociales un vídeo para combatir la flacidez en los brazos. Nos enseña su ejercicio estrella para trabajar el tríceps, "ese músculo clave para tonificar y decir adiós a las temidas alas de murciélago", relata.

Para ello, tienes que seguir estos sencillos pasos:

1. Túmbate en el suelo con las piernas flexionadas.

2. Coge una mancuerna con ambas manos.

3. Coloca la pesa justo detrás de la cabeza, sin soltarla.

4. Extiende los brazos hasta la línea de los hombros, tienen que quedar rectos.

5. Vuelve a flexionar por detrás de la cabeza, sin que la mancuerna llegue a apoyarse en el suelo.

6. Repite el movimiento 10 veces.

Es un ejercicio "sencillo, efectivo y perfecto para fortalecer y estilizar los brazos", afirma Mar Flores. Es importante adaptar el peso de la mancuerna a las capacidades de cada una. En caso de no tener este material, puedes improvisar con botellas de agua de diferentes tamaños.

Con este ejercicio tan sencillo volver a la rutina va a ser mucho más fácil. No te lo pienses dos veces: vístete de deporte y ve corriendo al gimnasio, "porque el deporte no sólo transforma el cuerpo, también trae calma y claridad a la mente", concluye Flores.