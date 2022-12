El consejo de Natalia Sánchez para las mujeres que quieran quedarse embarazadas

La planificación del embarazo, la gestación y el posparto no siempre se vive de la misma manera. Cada mujer es un mundo, por lo que es lógico que la experiencia difiera según las condiciones y la situación específica de cada una.

Aun así, cuando nos planteamos dar el paso y embarcarnos en esta bonita aventura, siempre es bienvenida la ayuda de otras mujeres que ya hayan pasado por el mismo proceso. Nadie mejor que otra mamá para contarnos sus vivencias y para darnos consejos acerca de cómo afrontar esta apasionante experiencia.

Una de esas madres que se han convertido en referencia para otras mujeres es Natalia Sánchez. La actriz, mamá de dos pequeños, cuenta con más de 500.000 seguidores en Instagram, donde suele compartir recomendaciones y reflexiones acerca de la maternidad.

Para conocer un poquito más a Natalia, los expertos de Femibion le han propuesto un juego de preguntas y respuestas sobre la planificación de sus embarazos. En el vídeo superior podrás encontrar multitud de consejos sobre cómo cuidarnos y, sobre todo, disfrutar del proceso.

“Hay que complementar la alimentación con ácido fólico”

Natalia Sánchez hace especial hincapié en la importancia de tomar ácido fólico antes y después de la concepción: “Me preparé para los dos embarazos como me preparo siempre para todo: ¡mucho! [...] En esta búsqueda de información fue cuando supe que hay que complementar la alimentación y el estilo de vida saludable con ácido fólico al menos un mes antes de quedarte embarazada. Un folato materno bajo es un factor de riesgo de defectos en el tubo neural del feto*, por lo que es algo importantísimo”.

La actriz destaca que “una de cada dos mujeres no metabolizamos correctamente el ácido fólico”: “Todo ello me hizo empezar a tomar Femibion 1 antes de quedarme embarazada. Y me fue tan bien que continué con Femibion 2 y luego Femibion 3. De hecho, ahora sigo con este complemento porque continúo con lactancia en tándem a mis dos hijos”.

Cinco alimentos ricos en ácido fólico para una dieta saludable

Se recomienda que las mujeres tomen 400 µg de ácido fólico al día durante, al menos, un mes antes de la concepción y hasta tres meses después. Para evitar un folato materno bajo que pueda ocasionar defectos y alteraciones en el pequeño, te proponemos cinco tipos de alimentos ricos en ácido fólico:

Legumbres

Guisantes, judías pintas y blancas, habas, garbanzos, lentejas… Las legumbres son una fuente de nutrientes todoterreno, sanas y económicas. Además, cuentan con una importante concentración de ácido fólico.

Verduras de hoja verde

Acelgas, coles, endibias, espárragos verdes, coliflor, brócoli… Las verduras de hoja verde se encuentran entre los alimentos que más ácido fólico aportan. Existe mucha variedad y además algunas de ellas se pueden comer en crudo.

Frutas

Aguacate, naranja, piña, mango, moras… Si bien todas las frutas aportan vitaminas esenciales para una buena alimentación, encontraremos la mayor proporción de ácido fólico en los cítricos.

Frutos secos

Almendras, avellanas… Los frutos secos son una excelente fuente de ácido fólico, al igual que semillas como las pipas de girasol, las de lino, las de sésamo...

Cereales integrales

Los cereales enriquecidos contienen 200 microgramos de ácido fólico por cada 100 gramos, por lo que constituyen una buena opción para complementar el desayuno.

