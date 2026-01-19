El calefactor portátil que está conquistando a quienes teletrabajan este invierno

El invierno trae consigo días más cortos, temperaturas bajas y esa sensación constante de tener los pies fríos aunque estemos dentro de casa. Para quienes trabajan desde casa, el frío no solo es incómodo, sino que puede afectar a la concentración y a la productividad.

Con el auge del teletrabajo, el hogar se ha convertido también en una oficina. Y eso implica buscar soluciones prácticas y eficientes para crear un entorno cómodo y calentito durante las horas frente al ordenador.

Así es como los pequeños electrodomésticos diseñados para el confort personal, como los calentadores portátiles, se han vuelto imprescindibles. Uno de los más comentados este invierno es el calefactor portátil compacto de Amazon, que promete calor inmediato, cero ruido y un diseño plegable ideal para espacios reducidos.

Calor donde lo necesitas

Este calefactor ha sido diseñado para colocarse bajo la mesa de trabajo, ya que con las solapas laterales forma un cuadrado. Su sistema térmico reparte el calor de forma uniforme, creando una burbuja cálida alrededor de las piernas y los pies, lo que produce una sensación térmica estable que permite trabajar durante horas sin notar el frío.

A diferencia de otros dispositivos más voluminosos, este modelo actúa de manera localizada. No intenta calentar toda la habitación, sino ofrecer confort justo donde el cuerpo más lo agradece cuando estamos sentados.

Persona teletrabajando | Freepik

Es silencioso

Uno de sus puntos fuertes es que es muy silencioso, no emite zumbidos ni ruidos de ventilador, un aspecto clave en entornos de teletrabajo o videollamadas. Puedes tenerlo encendido mientras escribes, editas o asistes a reuniones sin que interfiera en absoluto.

Este detalle lo convierte también en una opción perfecta para el rincón de lectura, la habitación despacho o el cuarto donde te pasas las horas estudiando.

Tiene seguridad

La seguridad es otro de los grandes aciertos del diseño, ya que el calefactor incorpora monitorización de temperatura y tiempo de uso, con apagado automático cuando alcanza los 45 grados. Este ajuste evita sobrecalentamientos y permite usarlo durante varias horas con total tranquilidad.

Además, su estructura con solapas antivuelco refuerza la estabilidad, un aspecto especialmente importante si se utiliza bajo la mesa del escritorio o cerca de otros objetos.

Mujer teletrabajando | Freepik

Eficiencia y consumo responsable

La estufa en cuestión genera calor rápido y lo mantiene de forma constante con un consumo energético reducido. Esto significa que no necesitas encender la calefacción general de toda la casa para estar a gusto mientras trabajas o estudias.

Sin lugar a dudas, se trata de una solución más sostenible y económica para el día a día. Incluye además una manta para que te puedas tapar las rodillas y mantener el calor en la zona de las piernas, potenciando así la eficiencia térmica y la sensación de abrigo.

El diseño

Otro de sus puntos fuertes es su diseño plegable, puesto que se puede guardar en cajones, mochilas o bolsas, ocupando muy poco espacio en el armario. Es ideal para quienes viven en pisos pequeños, residencias de estudiantes o simplemente no quieren trastos a la vista cuando no lo usan.

Así pues, es ligero, compacto y fácil de transportar, también siendo una muy buena opción para llevarlo de una habitación a otra según lo necesites.

Mujer teletrabajando cerca del calentador | Freepik

Un imprescindible para el teletrabajo

Este calefactor portátil se ha convertido en uno de esos must de invierno para quienes teletrabajan. Cómodo, silencioso, seguro y eficiente, ofreciendo así una solución práctica al frío.

Porque trabajar desde casa también significa cuidarse. Y empezar por no tener los pies helados es, sin duda, un buen comienzo.