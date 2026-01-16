Una arquitecta comparte los trucos de diseño que aplica en su casa y que cualquiera puede copiar

Cada vez son más los creadores de contenido que combinan su formación profesional con las redes sociales para acercar el diseño y la decoración al gran público. Es el caso de Anneke Dijkstra, arquitecta e influencer que se ha convertido en una referencia para quienes buscan una casa más bonita, funcional y acogedora.

A través de sus vídeos en Instagram y TikTok, la creadora muestra cómo aplica en su propio hogar los principios del diseño arquitectónico y del interiorismo. Su estilo se basa en la sencillez, la coherencia visual y los pequeños detalles que marcan la diferencia.

En este artículo vamos a hablar de los trucos que la experta ha aplicado en su casa y que ahora comparte con sus seguidores. Unas claves para transformar una estancia fría en un espacio mucho más acogedor. Todo ello explicado de forma cercana, con ejemplos reales y referencias fáciles de aplicar en cualquier vivienda.

Luces inalámbricas

El primer truco que comparte tiene que ver con la iluminación, uno de los elementos más importantes en cualquier casa. La arquitecta explica que ella utiliza "luces inalámbricas en las lamparitas del dormitorio". Con este sistema, evita cables y consigue que el espacio luzca más limpio y ordenado.

En el vídeo muestra unas pequeñas lámparas decorativas y cuenta que "las bombillas tienen imán y se pegan perfectamente". Además, destaca que vienen con mando a distancia, lo que permite regular la luz cómodamente desde la cama.

Las paredes

Otro de sus trucos es pintar los rodapiés del mismo color que la pared. Según explica, "esto hace que se vea todo más integrado y continuo". Un gesto sencillo que aporta uniformidad visual y hace que las estancias parezcan más amplias.

Y, en la misma línea, aconseja "utilizar el mismo tono base de pared en toda la casa para mantener la uniformidad". Eso no impide, según ella, jugar con papel pintado, estantes o galerías de cuadros en algunas estancias.

Colgar los cuadros y espejos

La tercera clave que comparte tiene que ver con la colocación de los cuadros y los espejos. La arquitecta es muy clara: "Yo siempre los intento colgar a una medida que sea cómoda de mirar". Y es que explica que muchas veces se colocan demasiado altos o demasiado bajos.

Para ayudar a sus seguidores, da referencias concretas: "La parte de arriba la tengo a uno setenta y cinco, más o menos, y la parte del medio del cuadro la tengo a uno cincuenta y cinco centímetros". En el caso de los espejos, señala que el centro suele estar alrededor de uno sesenta.

Iluminación indirecta

La arquitecta relata que un punto esencial es "añadir iluminación indirecta", ya que "es clave para que tu casa se vea más acogedora".

Según explica, una sola lámpara central no es suficiente y recomienda añadir luces de pie o pequeñas lámparas auxiliares. Con estos cambios, asegura que un comedor puede pasar de frío a acogedor sin grandes obras.

Otros consejos

El segundo es añadir textura: "Aquí añadiría una alfombra que abarque todo el sofá y delimite la zona". También insiste en los cojines como elemento clave para crear sensación de hogar.

Otro de sus consejos es incorporar cortinas: "Muchas veces no lo vemos como prioridad y os prometo que un espacio, al añadirle cortinas, cambia muchísimo". Además, ayudan a ocultar elementos poco estéticos como los cajones de las persianas.