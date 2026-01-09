El método Konmari para que tus abrigos y jerséis no se deformen

Es odioso comprarse un abrigo por el que habías ahorrado durante un tiempo y que a los meses haya perdido su forma. Más allá de la calidad, tiene que ver también en como lo tratas, porque sí, en todas las casas, o al menos casi todas, es habitual llegar de la calle y colgar el abrigo en el perchero o percharlo y guardarlo dentro del armario. Lo que ocurre es que pueden darse de sí por el peso, pero tiene solución.

Abrigo colgado en percha | iStock

Marie Kondo, es una consultora de organización que se hizo famosa y muy popular por todo el mundo gracias a los métodos que tiene para ordenar, le ha servido a mucha gente y también te pueden servir a ti. En este caso, recomienda guardar la mayoría de ropa doblada en lugar de colgada, de tal manera que no se dañen las costuras ni los tejidos. No solo cuidarás tu ropa de manera consciente, ahorrarás espacio y podrás organizar el armario a tu gusto.

Cajón ordenado | iStock

El método Konmari recomienda guardar la ropa en cajones, en forma vertical y por secciones, de tal manera que sabremos dónde está cada cosa sin tener que estar buscando y perdiendo el tiempo, podrás ver las prendas de un vistazo y sacarlas sin tener que desordenar todo. Este proceso no solo te ayuda a proteger los abrigos y los jerséis para que no pierdan su forma, también a llevar un control y tener la disciplina necesaria.