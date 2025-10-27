La "mano" de Dulceida para Halloween: un disfraz casero que hizo en tan solo 10 minutos

Halloween está a la vuelta de la esquina y, como cada año, las redes se llenan de inspiración para quienes buscan destacar con un disfraz original. Esta vez, te traemos una idea creativa, sencilla y muy vistosa de la mano de una de las influencers más populares del panorama: Dulceida.

La creadora de contenido ha compartido una propuesta ideal para quienes quieren celebrar Halloween sin complicaciones pero con mucho estilo. Una opción perfecta para sorprender a tus amigos y triunfar en cualquier fiesta.

El disfraz

La propuesta de Dulceida para este Halloween es tan original como sencilla: un disfraz inspirado en La Cosa, la icónica mano de la serie Miércoles.

Este personaje es perfecto para quienes quieren destacar con un toque divertido sin necesidad de recurrir a disfraces complicados de atuendo completo, puesto que se trata de un único complemento.

Dulceida disfrazada de La Cosa de Miércoles para Halloween | Gtres

Lo mejor de todo es que esta opción es muy fácil de recrear en casa con pocos materiales y mucha de creatividad. En este artículo te explicamos paso a paso cómo hacerlo, con ideas para conseguir el efecto más realista y sorprender a todos los invitados de la fiesta.

Qué necesitas

Para este atuendo tan sencillo vas a necesitas muy pocos materiales que seguro tienes en casa:

El cartón de un rollo de papel de váter.

Papel de váter.

Pegamento, ella usa para pelucas, pero puedes usar otro tipo si lo tienes.

Base de maquillaje del tono de tu misma piel.

Polvos selladores de maquillaje.

Sombras de ojo oscuras.

Paso a paso

Para recrear la mano igual que la de Dulceida, tendrás que seguir estos sencillos pasos:

1. Corta el cartón del rollo de papel de váter aproximadamente por la mitad.

2. Aplica pegamento en uno de los extremos y colócalo a la altura de la muñeca.

3. Espera a que se seque completamente.

4. Una vez seco, corta el papel de váter en tiras.

5. Cubre el rollo previamente colocado con las tiras de papel y fíjalas con pegamento hasta que quede bien adherido.

6. Cuando esté seco, pinta toda la superficie con base de maquillaje del mismo tono que tu piel.

7. Sella el maquillaje aplicando polvos translúcidos para que quede uniforme y dure toda la noche.

8. Para un efecto más tenebroso, añade sombras oscuras en algunas zonas de la mano.

9. También puedes aplicar sombra en los dedos para que armonicen con el resto de la mano.

Con estos pasos conseguirás un disfraz de Halloween original y fácil de hacer, sin necesidad de recurrir a un traje completo. Para darle el toque final, puedes combinarlo con un conjunto negro que siga la estética de la serie Miércoles, tal como lo hizo Dulceida.

De esta manera, tienes una opción perfecta para quienes buscan un disfraz sencillo pero llamativo. Con pocos materiales y algo de creatividad lograrás un efecto impactante y divertido, ideal para destacar en cualquier fiesta sin complicaciones.