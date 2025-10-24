Leonor elige Emporio Armani para su look en el concierto de los Premios Princesa de Asturias

Oviedo vuelve a vestirse de gala. Hoy, viernes, se celebra una nueva edición de los Premios Princesa de Asturias, y como es tradición, la familia real presidió anoche el concierto previo a la ceremonia, una cita cultural que marca el inicio de uno de los fines de semana más importantes para la monarquía española.

La princesa Leonor, que el próximo 31 de octubre cumple 20 años, volvió a convertirse en el centro de todas las miradas en el Auditorio Príncipe Felipe, donde acompañó a sus padres, los Reyes Felipe y Letizia, y a su hermana, la infanta Sofía, en el XXXIII Concierto Premios Princesa de Asturias.

Leonor en el concierto de los Premios Princesa de Asturias | Gtres

Un look azul noche con el sello de Emporio Armani

Para la ocasión, Leonor apostó por un conjunto impecable en azul marino, protagonizado por una chaqueta Emporio Armani confeccionada en tweed bordado con lentejuelas, que aportaba un brillo discreto y elegante. Destacaba su abertura al final de la manga, que creaba un ligero efecto acampanado y añadía movimiento al conjunto.

La combinó con pantalones de vestir a juego, unos salones negros en punta de la firma PINKCHIC Guagua y un bolso de mano aterciopelado azul, en perfecta sintonía con el resto del look. Un estilismo sobrio, sofisticado y muy apropiado para una joven princesa que sigue consolidando su estilo con cada aparición pública.

Leonor en el concierto de los Premios Princesa de Asturias | Gtres

Peinado natural y maquillaje en clave monocromática

Leonor completó su imagen con un semirrecogido de ondas suaves y algunos mechones sueltos que enmarcaban el rostro, aportando un aire fresco y juvenil a su imagen.

El maquillaje, analizado por Patricia Carretero, maquilladora oficial de Perricone MD, siguió esa misma línea natural. "Su maquillaje jugó con una paleta monocromática que va desde los ojos hasta las mejillas y los labios. Me encanta cómo todo se armoniza en ella: el color de la sombra, el colorete y el labial comparten el mismo subtono rosado-coral", explicó la experta, que incluso apunta que Leonor podría haber usado el mismo producto para marcar ojos y mejillas logrando un resultado uniforme.

El gran foco, sin embargo, estuvo en sus pestañas. "Consiguió un efecto de pestañas postizas perfectamente definidas y alargadas, que enmarcaron la mirada y aportaron fuerza. Así, además, resalta el color azul de sus ojos", añade Carretero.

Leonor en el concierto de los Premios Princesa de Asturias | Gtres

¿Cuál será su siguiente look?

Tras su impecable aparición en el concierto, todas las miradas estarán hoy puestas en cómo vestirá la princesa Leonor en la ceremonia oficial de entrega de los Premios Princesa de Asturias 2025. Cada año, su elección marca tendencia y refleja una nueva etapa en su evolución pública y estilística. La gran incógnita ahora es si volverá a apostar por la sobriedad o sorprenderá con un guiño más arriesgado.