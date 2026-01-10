Jerséis de Zara con un toque especial que son perfectos para el día a día

Estamos en pleno invierno y, este año, las temperaturas se han desplomado más que nunca, llenando nuestro vocabulario de expresiones como hace un frío polar o no hay manera de entrar en calor.

Con este frío intenso, lo más importante es abrigarse de manera inteligente. Y no nos referimos a ponerte cinco capas de ropa encima, sino a elegir prendas que realmente calienten, sean cómodas y de buena calidad.

En este contexto, los jerséis se convierten en una pieza clave del armario. Son versátiles, prácticos y pueden marcar la diferencia en cualquier look si sabes escogerlos. Por eso, en este artículo hemos seleccionado 3 jerséis de Zara que son básicos, pero con un detalle especial que los hace únicos.

Con estas opciones, no solo estarás abrigada y protegida del frío, sino que también irás a la última y destacarás con looks sencillos pero llenos de personalidad. Prepárate para descubrir cómo los básicos pueden convertirse en tus mejores aliados este invierno.

Primera opción

La influencer Virginia Perni nos presenta tres jerséis de Zara y el primero de ellos es de punto en uno de los colores más virales de la temporada: el marrón chocolate. "No puede ser más sencillo", afirma la creadora de contenido especializada en moda.

La prenda destaca por los volantes en todos sus acabados: cuello, puños y bajo del jersey, un detalle que, según Perni, "lo hace muy especial" y eleva un diseño aparentemente básico.

Jersey de punto con volantes | Zara

En cuanto a la textura, la influencer asegura que, además de ser una prenda abrigada, "no puede ser más gustosa". En su caso, ha optado por una talla superior a la habitual para conseguir un efecto más holgado, aunque aclara que se trata de una elección totalmente personal. Puedes encontrarlo aquí.

Segunda opción

La segunda opción que presenta Virginia Perni es un jersey en gris oscuro o gris vigoré, que destaca principalmente por dos elementos. El primero es el cuello estilo perkins, es decir, ligeramente subido, un detalle que, según la creadora de contenido, "estiliza un montón".

El segundo rasgo a destacar son las mangas anchas, que no solo aportan comodidad, sino que además "cumplen con una de las tendencias clave de esta temporada: el juego de capas", señala Perni. Aquí tienes en enlace.

Jersey de punto con la manga ancha | Zara

Tercera opción

La tercera propuesta de Zara que nos muestra Virginia Perni también es de color gris oscuro, aunque se diferencia por un detalle sutil pero clave: el bajo asimétrico, que, según la influencer, "estiliza muchísimo".

En cuanto al cuello, vuelve a ser subido, una característica que la creadora de contenido define como "otra tendencia que me encanta". Se trata de un jersey sencillo, pero con personalidad, que demuestra cómo los pequeños detalles pueden marcar la diferencia. "Yo siento que es el jersey perfecto", concluye Perni. Lamentablemente, al ser de rebajas, ya no se encuentra disponible (aunque siempre os podéis acerca a una tienda a preguntar por él).

Jersey asimétrico | Zara

La importancia de lo sencillo

Con estas propuestas de jerséis de Zara queda claro que la clave está en la sencillez. Es en las prendas básicas donde se construyen los pilares de cualquier outfit y donde se encuentran las piezas más versátiles y necesarias del armario.

Apostar por diseños simples, pero con pequeños detalles que marquen la diferencia, permite crear un fondo de armario funcional, original y lleno de personalidad. Porque, al final, lo esencial no tiene por qué ser aburrido.