La clave del look otoñal de María Pombo: los collares de bolas de colores

Los collares de bolas han sido uno de los accesorios estrella durante los dos últimos veranos, y esta temporada otoño-invierno 2025-26 no piensan desaparecer. Siguen siendo el complemento perfecto para cualquier outfit, desde el más básico hasta el más sofisticado, y María Pombo lo ha dejado claro este fin de semana con su última elección de estilo.

La influencer elevó un look sencillo de camiseta blanca y vaqueros con un par de collares de bolas de acetato, largos, uno en color tierra y otro verde, ambos con charms que simbolizan la suerte. Un ejemplo de cómo los accesorios pueden transformar por completo un conjunto.

Be by Maria Pombo x Agatha Paris

Se trata de piezas de la colección Be by Maria Pombo con Agatha Paris. Uno de los collares lleva un cuerno de la abundancia, mientras que el otro incorpora una piedra verde tallada en cabujón. La marca describe esta línea como una colección que "habla de ser y de estar", de "ser tú misma y poder estar donde quieras", y estas piezas lo reflejan a la perfección.

Para terminar de darle un giro sofisticado al outfit, María combinó los collares con una chaqueta de ante marrón y un bolso Louis Vuitton, logrando ese toque elegante y lujoso que caracteriza a la influencer. Así, queda demostrado que los collares de bolas no solo funcionan en verano: cazan perfectamente con texturas otoñales, como jerséis de lana o cazadoras de piel vuelta.

Cómo combinar los collares de bolas todo el año

Los collares de bolas aportan un toque de color y personalidad a prendas básicas, como camisetas blancas, suéteres lisos o camisas de tonos neutros, y también realzan estilismos más sofisticados, como vestidos de punto o lenceros.

El secreto está en superponer tamaños y colores: combinar un collar largo con charms y otro más corto y sencillo añade profundidad y dinamismo al look. Además, se integran fácilmente con otros accesorios, como pendientes discretos o bolsos de diseñador, sin recargar el conjunto.

María ha combinado varios collares a la vez y, lejos de recargar el look, logra un efecto equilibrado y armonioso que aporta personalidad sin sobrecargar el conjunto.

La estética boho que reina en otoño

La razón por la que estos collares siguen siendo protagonistas de los looks de entretiempo es la vuelta de la tendencia boho. Blusas vaporosas, vestidos fluidos, tejidos naturales y detalles artesanales dominan esta temporada, y los collares de cuentas se integran a la perfección con este estilo.

Con su colorido y su diseño cuidado, los collares de María Pombo no solo aportan estilo, sino también un guiño a la naturaleza y a la personalidad de quien los lleva, reforzando ese aire bohemio que esta temporada se ve en pasarelas y street style por igual.