Una clase de estilo: Ichi Aragón enseña cómo su hermana le da ese "touch" para vestir más estilosa

De los tres hijos de Emilio Aragón y su mujer, Aruca Fernández-Vega Feijoó, Itzíar es, sin duda, la más conocida en redes. Bajo el nombre de Ichi Aragón, la primogénita del actor y humorista acumula ya más de 100.000 seguidores en Instagram que disfrutan de su espontaneidad, su sentido del humor y su faceta como madre.

Eso sí, si algo no suele aparecer en su perfil es contenido de moda. Al menos, hasta ahora. En su último vídeo, Ichi se ha puesto en manos de su hermana Macarena —Maca para los suyos—, consultora creativa y estilista, que ha decidido sacar su versión más estilosa con una selección de looks y trucos que marcan la diferencia.

"Hablé con mi hermana @mackahuna y su socia @martadonday porque necesitaba ayuda con mis looks. Era todo sorpresa: ellas me compraban cinco looks y luego veríamos si me los quedo o no!", contaba Ichi en el Reel. "¿Qué opináis? ¿Con qué look me quedo?".

Un giro en su estilo con trucos de experta

Maca se fue de compras con una misión clara: escoger prendas que encajaran con el estilo cómodo de Ichi, pero elevándolo hacia un aire más chic, más moda y más favorecedor. Y, sobre todo, enseñarle ese "touch" que transforma cualquier look sencillo en uno de portada de revista.

Primer look

Vaqueros negros wide leg que estilizan, camiseta roja de cuello perkins y manga larga blanca debajo para crear el efecto de capas que tanto triunfa este otoño. Como toque final: colgante plateado, americana oversize sobre los hombros y semirrecogido desenfadado. Sencillo pero efectivo.

Segundo look

El jersey en tono mantequilla —uno de los colores de la temporada— vuelve a combinarse con los mismos vaqueros. Para marcar cintura, metido por detrás dentro del pantalón. Encima, abrigo de paño negro y mangas del jersey asomando: el "touch" que hace que el look pase al siguiente nivel.

Tercer look

Pantalón de traje recto en tono vainilla que, en un primer momento, no convence a Ichi... hasta que lo ve montado: jersey gris amplio, camiseta blanca base, blazer oversize y deportivas New Balance. Resultado: cómodo, moderno y muy ella.

Cuarto look

El look más alejado de su zona de confort: falda lápiz efecto piel con botas de tacón, jersey gris de cuello polo, gabardina negra y cinturón metalizado. Sofisticado, femenino y lleno de actitud.

Quinto look

Misma base que el anterior, pero con jersey gris oversize por fuera de la falda y cinturón metalizado marcando cintura. Encima, gabardina caqui. Más urbano, más desenfadado, pero con las mismas botas de tacón que le elevan la figura.

Eso sí, hay algo con lo que Ichi no ha podido: los mocasines. "Los odio, no me los voy a poner", repetía en el vídeo entre risas. Su hermana, sin embargo, no se rinde y sigue insistiendo:

Story de Maca Aragón | Instagram

¿Qué look os ha gustado más? ¡Está estupenda con todos!