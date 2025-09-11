Barefoot en Lefties: la nueva colección de calzado respetuoso para bebés y niños

Caminar descalzos es una sensación de libertad que muchas veces asociamos al verano, a la infancia o a momentos de descanso en casa. Y ahora esa comodidad está más cerca que nunca gracias al calzado barefoot, una tendencia que busca reproducir esa experiencia de andar sin zapatos, pero con toda la protección que necesitan los pies de los más pequeños. Además con beneficios, permite que el pie se mueva de manera natural, fortalece los músculos, mejora la postura y ayuda al equilibrio.

Ahora este tipo de calzado llega a precios accesibles como la nueva colección barefoot de Lefties. Laura Valverde, creadora de contenido conocida como @laubarefootwear, ha compartido en uno de sus vídeos todos los detalles, mostrándonos los diferentes modelos que prometen convertirse en una opción práctica y accesible para madres y padres que quieren cuidar los pies de sus hijos desde sus primeros pasos.

¿Qué es el barefoot?

El barefoot (traducido del inglés, pies descalzos), también llamado calzado respetuoso o minimalista, es un tipo de zapato diseñado para imitar la sensación de caminar descalzo. Sus características principales son:

Suela fina y flexible, que se adapta al movimiento natural del pie.

Sin refuerzos rígidos ni plantillas con arco, para no limitar la movilidad.

Sin amortiguación excesiva, favoreciendo la sensibilidad con el terreno.

Con este diseño, el pie de los niños se mueve libremente, gana fuerza, mejora la postura y desarrolla el equilibrio de manera natural. Por eso cada vez más familias apuestan por este tipo de calzado, sobre todo en edades tempranas, cuando el crecimiento y la salud de los pies son fundamentales.

Los modelos de la colección de Lefties

La colección de Lefties presenta varias opciones de barefoot infantil, Laura Valverde ha analizado cada uno en su vídeo, destacando sus ventajas y también algunos puntos a tener en cuenta.

El primer diseño está disponible en tres colores (verde, rojo y azul). De la talla 27 a la 35 cuenta con cierre de velcro, perfecto para que los peques se los pongan solos sin complicaciones. A partir de la talla 36 hasta la 39, el cierre es con cordones, pensado para los mayores.

Eso sí, Laura señala que la suela es bastante dura, lo que lo diferencia de otros barefoot. Aun así, puede ser una buena opción para el día a día si buscas comodidad.

Zapatilla | Lefties

El segundo modelo se gana la aprobación de Laura, que asegura: "Este es bastante mejor". Y no es para menos, tiene una suela mucho más flexible, se dobla con facilidad y, lo más importante, no tiene drop (es decir, la altura del talón y la punta es la misma).

Esto lo convierte en un calzado mucho más fiel a la filosofía barefoot, ideal para los padres que buscan una opción más respetuosa para los pies de sus hijos. La única pega es que solo está disponible en color marrón, por lo que no hay tanta variedad para combinar.

Zapatillas para niño | Lefties

Zapatilla barefoot para bebés

El último diseño está pensado especialmente para los más pequeños de la casa. Es un barefoot para bebés, disponible en tres colores (beige, azul marino y rosa) y con tallas que van de la 20 a la 29.

Este modelo es flexible y suave, ideal para acompañar los primeros pasos. Sin embargo, Laura advierte que la puntera es redondeada y que las tallas se quedan pequeñas bastante rápido, algo a tener en cuenta para quienes quieran alargar su uso.

Zapatilla para bebé | Lefties

Cada vez más familias eligen el barefoot porque permite que los pies de los niños se desarrollen de forma natural, sin las limitaciones del calzado convencional. La colección de Lefties supone un paso importante: acerca este tipo de calzado a precios más accesibles, con opciones para distintas edades, desde niños hasta bebés.

En definitiva, si estás buscando zapatos respetuosos, cómodos y con estilo para tus hijos, puede que haya llegado el momento de dar una oportunidad al barefoot.