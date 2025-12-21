Teresa Furquet, la creadora de contenido extremeña que ha conquistado las redes

En un momento en el que las redes sociales están llenas de perfiles que se parecen entre sí, cada vez cuesta más encontrar creadoras que se muestren tal y como son. Por eso, cuando alguien apuesta por la naturalidad y por compartir su día a día sin artificios, acaba destacando.

Es el caso de Teresa Furquet, una creadora de contenido que ha ido ganando visibilidad gracias a su forma cercana y honesta de comunicarse y a la conexión real que mantiene con su comunidad.

Quién es

Teresa Furquet nació y creció en Zafra, una pequeña ciudad perteneciente a Badajoz, en Extremadura. Desde bien pequeña mostró interés por la tecnología y la comunicación, y tras completar sus estudios en Ingeniería Informática en la Universidad de Salamanca, se trasladó a Estados Unidos.

Estuvo concretamente viviendo en Boston, donde desarrolló su carrera profesional en una consultora internacional del sector bancario.

A pesar de vivir en el extranjero durante muchos años, hace apenas unos meses que ha vuelto a España de manera permanente. Y es que mantiene un fuerte vínculo con su tierra natal, algo que se refleja en parte de su contenido en redes sociales.

Su llegada a las redes sociales

Teresa se ha convertido en una creadora de contenido destacada gracias a su autenticidad y estilo personal. Comparte con sus seguidores outfits, momentos de su día a día y, en su momento, reflexiones sobre su vida como española viviendo en el extranjero.

Su manera de ser tan natural y cercana es lo que más ha captado la atención de sus seguidores, que ya forman una comunidad de más de 100 mil personas en Instagram.

A diferencia de otras influencers, Teresa no busca crear una imagen perfecta. Su estilo fresco y espontáneo ha sido clave para conectar con una audiencia que valora la autenticidad.

Moda y colaboraciones

Aunque no se considera experta en moda, su estilo ecléctico, definido como una mezcla de clásico, moderno y divertido, le ha permitido colaborar con marcas como Balzac Paris y Sézane.

Además, su boda en Zafra, celebrada el año pasado, acaparó la atención de los medios especializados en moda. El vestido de novia que lució, diseñado por Lorenzo Caprile, era una pieza de alta costura que reforzó su vínculo con el mundo del diseño y la estética.

En su perfil de Instagram publica habitualmente vídeos en los que muestra cómo se viste y cómo combina sus prendas. Y, aunque para algunas personas su estilo puede resultar peculiar, no hay duda de que la moda es una de sus grandes pasiones.

Un nuevo rumbo profesional

Tras su regreso a España, Teresa Furquet ha decidido dar un giro a su trayectoria profesional. Ha dejado su trabajo en el sector bancario para centrarse plenamente en las redes sociales y en un nuevo proyecto personal que, por el momento, no ha querido desvelar.

Este cambio marca una nueva etapa en su carrera, en la que su presencia digital deja de ser un espacio secundario para convertirse en el eje principal de su actividad. Una decisión que ha despertado el interés de su comunidad y que consolida su posición como una de las creadoras de contenido emergentes a seguir en el panorama digital actual.