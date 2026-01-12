Tamara Falcó dedica un mensaje a su suegra, Carolina Molas: "Gracias por todo el esfuerzo y la ilusión"

El fin de semana posterior al día de Reyes, Tamara Falcó quiso compartir con sus seguidores un detalle muy especial: un carrusel de imágenes de la celebración en casa de su suegra, Carolina Molas, madre de Íñigo Onieva. La marquesa de Griñón aprovechó la publicación de Instagram para dedicarle unas palabras de gratitud y señalar que la tradición de celebrar la Epifanía del Señor juntos se ha convertido en un momento muy especial dentro de su familia.

La publicación no tardó en sumar repercusión: en apenas dos días, el post ya acumula 19 mil likes y cerca de 300 comentarios, donde los fans destacan tanto la complicidad familiar como la aparición de los adorables perros que forman parte de su día a día.

El mensaje de Tamara a su suegra

"Gracias, Carolina, por un día de Reyes tan especial. Desde que me casé se ha convertido en una tradición preciosa y una forma muy bonita de cerrar la Navidad. Gracias por todo el esfuerzo y la ilusión", escribió Tamara en Instagram, dejando ver la fuerte conexión con su suegra. Lejos han quedado esos rumores que hubo antes de la boda sobre una supuesta mala relación entre ellas.

El carrusel que acompaña este mensaje tan cariñoso recoge diferentes momentos entrañables: Tamara sentada en un banco rodeada de todos los perros de la familia; una imagen cómplice junto a Carolina en el sofá; un vídeo de uno de los perritos sentado entre los regalos y bajo el árbol; y la instantánea más divertida, donde los perros parecen haberse subido encima de Íñigo para jugar con él.

La llegada de Nala y la familia perruna

Uno de los detalles que más ha llamado la atención entre los comentarios es la reciente incorporación de Nala, la cachorrita que amplió la familia perruna de Tamara e Íñigo hace apenas un mes. "Buscaba una familia y no estaba previsto que se quedara con nosotros, pero al final fue imposible dejarla ir", explicó Tamara cuando la presentó en redes sociales. Como vemos, la pequeña se ha convertido en un miembro muy querido del hogar Onieva-Falcó en muy poco tiempo.

Los seguidores de la socialité han celebrado la complicidad entre Tamara, Carolina, Íñigo y sus perros, destacando lo adorable que es la escena familiar.

Una Navidad llena de reuniones familiares

Pero el día de Reyes no ha sido el único momento familiar de las Navidades. Tal y como han mostrado en redes, Tamara e Íñigo han compartido estas fiestas con numerosos miembros de la familia. Entre ellos destacan Ana Boyer, Fernando Verdasco y sus hijos; la madre de Tamara, Isabel Preysler; Carolina Molas, madre de Íñigo; su hermano Jaime; y la abuela María Eugenia Urrutiaciorraga.

La pareja también estuvo junto a los padres de Verdasco, José y Olga, y la hermana Ana, quien mantiene una relación cercana con Boyer. Queda claro que estas Navidades han estado repletas de cariño, tradición y momentos especiales en la familia de Tamara Falcó e Íñigo Onieva.