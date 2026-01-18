CERCANA A LA FAMILIA
Susana Uribarri revela que los hijos de Julio Iglesias están "en shock" tras el escándalo: "Son momentos muy tristes"
Susana Uribarri, representante de Chabeli y Julio José Iglesias, ha comunicado a la prensa cómo se encuentras los hijos del cantante después de que haya sido acusado de agresión sexual, entre otras cosas.
Muy cercana al entorno de Julio Iglesias, ya que ejerce de representante en España de Chabeli y Julio José Iglesias, además de trabajar codo con codo en numerosos proyectos con Isabel Preysler, Tamara Falcó y Ana Boyer, Susana Uribarri ha sido el último rostro conocido en pronunciarse sobre las acusaciones de agresión sexual de dos extrabajadoras contra el cantante.
"Son momentos muy tristes, creo que se está juzgando, se está juzgando mucho, se está especulando mucho y yo creo que lo que tenemos que hacer todos es esperar a que, a escucharle a él, o a escuchar a sus abogados y a esperar la sentencia y que sea un juez el que realmente tome una decisión de si esto es o no", ha expresado apelando a la prudencia ante el aluvión de testimonios e informaciones surgidas en torno a este asunto en los últimos días.
Confesando que continúa "en shock" por la denuncia y el desgarrador relato de las dos extrabajadoras, Susana ha asegurado que su experiencia con el artista es completamente diferente y que "el Julio que yo conozco es todo lo contrario": "Yo nunca me lo imaginaría de esta manera, nunca ha sido así. Entonces, lógicamente, no es la persona que yo conozco lo que relatan".
"Pero tenemos que esperar y ser todos cautos con este tema y esperar que la justicia", ha insistido.
Respecto a cómo se encuentran los hijos del cantante de Un canto a Galicia -especialmente Chabeli y Julio José, con los que tiene una estrecha relación- en estos momentos, la representante ha preferido no entrar en detalles para no traicionar su confianza, pero sí ha expresado "cómo van a estar. Creo que toda la gente que le queremos pues estamos con mucho shock".
