Ruptura entre Irene Urdangarin y Juan Urquijo: tras casi dos años juntos, deciden poner fin a su relación

Parece que Irene Urdangarin, de 20 años, empezará soltera su segundo año de carrera en Oxford (Reino Unido). Su relación con Juan Urquijo se ha visto afectada por la distancia, pues mientras que la joven cursaba sus estudios en Inglaterra, el ingeniero agrónomo permanecía trabajando en Madrid. Una noticia que ha publicado en exclusiva la revista ¡Hola!

Asistieron juntos al 87 cumpleaños del Rey Juan Carlos en Abu Dabi el pasado 5 de enero, y el 10 de julio al 90 cumpleaños de Piru Urquijo, la abuela de Juan. Sin embargo, a finales de verano, parecen haberse distanciado.

Los signos de ruptura se palpaban estas últimas semanas, cuando Irene no asistió al bautizo de Lucas, hijo de Teresa Urquijo y José Luis Martínez-Almeida, y ahijado de Juan. Luego, ambos empezaron a vivir sus veranos por separado: ella disfrutaba de unos días con amigas y después se refugiaba con su madre y hermanos en Grecia y Bidart (País Vasco francés) donde también compartió tiempo con su padre y su abuela, y él veraneaba en el sur de España con su familia.

Parece que la pequeña de los Urdangarin tiene otras prioridades: terminar el verano en Ginebra y en septiembre, regresar al campus de Headington en la Universidad Oxford Brookes, donde lleva una vida más alejada del foco mediático y está realmente feliz cursando el grado en Gestión de Hostelería, Turismo y Eventos.