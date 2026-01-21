Victoria y David Beckham, tras el ataque de su hijo Brooklyn: "Les preocupa que sea el fin de la marca Beckham"

No son buenos tiempos para la familia Beckham y es que, después de meses de guerra familiaR y rumores, el hijo mayor, Brooklyn, decidía emitir un comunicado a través de sus redes sociales donde atacaba directamente a sus padres acusándolos de manipularle e intentar acabar con su matrimonio, entre otras cosas.

"No quiero reconciliarme con mi familia. He visto con mis propios ojos hasta dónde son capaces de llegar. La marca Beckham es lo primero. El amor familiar se mide en función de cuánto publiques en redes o de lo rápido que dejes todo para posar en una foto", sentenciaba, relatando además algunos de los desprecios que sus padres han hecho a su mujer y revelando la "ansiedad" con la que ha crecido por el control que ejercían David y Victoria sobre él.

Brooklyn, junto a sus padres David y Victoria | Gtres

Un durísimo ataque al que ya han reaccionado sus padres, eso sí, por separado. Horas después de su publicación, David ha reaparecido en el Foro Económico Mundial que se está celebrando en Davos (Suiza), y lo ha hecho mucho más serio de lo habitual y sin querer pronunciarse sobre el ataque de Brooklyn de manera directa.

David y Victoria Beckham | Gtres

Ha sido en el programa financiero Squawk Box, de CNBC, donde ha roto su silencio durante una charla sobre el uso de las plataformas digitales en la infancia: "Hay que dejar que los hijos cometan errores".

"Lo que he descubierto personalmente, especialmente con mis hijos, es que hay que usarlo por las razones adecuadas. He podido usar mi plataforma para mis seguidores, para UNICEF. Y ha sido la herramienta más importante para concienciar a la gente sobre lo que está sucediendo en el mundo con los niños. Y he tratado de hacer lo mismo con mis hijos, educarlos. Cometen errores, pero a los niños se les permite cometerlos. Así es como aprenden. Eso es lo que intento enseñarles a mis hijos: a veces hay que dejar que ellos también cometan esos errores".

Familia Beckham | Gtres

Por su parte, Victoria Beckham sigue en silencio absoluto aunque algunos medios como The Mirror han revelado que la diseñadora se encuentra totalmente destrozada "en el suelo, hundida, completamente conmocionada por lo que su hijo ha hecho".

Y respecto al resto de la familia, el medio británico asegura que están "en shock" y "consternados" con la actitud de Brooklyn. "Les preocupa que esto sea el fin de la marca Beckham, con las acusaciones de falsedad y relaciones fingidas. Les preocupa qué más pueda revelar", aseguran en The Mirror.