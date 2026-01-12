EN LA ALFOMBRA ROJA
La reacción de Kiko Rivera cuando Jessica Bueno lo reclama delante de todas las cámaras en los Army Awards
Kiko Rivera y Jessica Bueno coincidían en la alfombra negra de los premios Army Awards y protagonizaban un momento cuanto menos curioso. La exmodelo y madre de su hijo lo llamaba insistentemente a lo que el Dj decidía hacer como si no lo escuchase y seguir andando. ¿Ya no hay buena relación?
Desde que confirmase que está de nuevo enamorado, Kiko Rivera lleva varios días evitando cualquier aparición pública y más si la prensa le pregunta por su nueva relación. Pero ahora reaparecía en los Army Awards y en un intento de pasar desapercibido protagonizaba un momento que se ha vuelto viral junto a su expareja y madre de su primer hijo, Jessica Bueno.
La exmodelo se encontraba atendiendo a los medios de comunicación cuando se percataba de que el Dj estaba pasando por detrás de ella. Entonces, en ese momento y para hacer gala una vez más de la buena relación que tienen, Jessica decidía llamarle para posar juntos o incluso contestar a algunas preguntas.
Sin embargo, la reacción de Kiko dejaba a todos sin palabras pues el hijo de Isabel Pantoja decidía hacerse el loco y pasar por el photocall lo más rápido posible sin pararse seguramente para que a ningún medio de comunicación le diese tiempo a lanzarle alguna pregunta relacionada con su estado sentimental actual.
Pero esta decisión parte de Kiko se volvía viral ya que muchos lo interpretaron como que quiso pasar de Jessica Bueno, madre de su hijo Francisco de 13 años, haciendo que los rumores de una mala relación empezasen a surgir.
Algo raro ya que Kiko y Jessica siempre se han llevado bien así que quizás, la reacción del Dj no fue algo intencionado y simplemente entre el ruido y las prisas ni se percató de que le estaba llamando. Por otro lado, la exmodelo siguió como si nada ignorando por completo lo que acababa de pasar.
