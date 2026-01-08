Quién es quién en el grupo de madres famosas que Ashley Tisdale habría acusado de tóxicas

La actriz estadounidense, conocida por su famoso papel como Sharpay Evans en High School Musical, sentía que era muy afortunada por formar parte de un grupo de mujeres que también eran madres y actrices.

Pero la fantasía que todos los seguidores del grupo de actrices seguían al detalle, se rompió hace un año, según ha contado Ashley Tisdale para The Cut. Estamos hablando de un grupo formado por Hilary Duff, Mandy Moore y Meghan Trainor, entre otras.

"Me devolvió a una sensación desagradable pero muy familiar, que creía haber dejado atrás hacía años", explica la madre de Jupiter, de cuatro años, y Emerson, de un año. Y es que Ashley ha confesado por qué decidió abandonar a su grupo de amigas: "De repente, estaba otra vez en el instituto, completamente perdida, preguntándome qué estaba haciendo mal para que me dejaran fuera", confiesa la actriz.

Desde luego que no fue, para nada, un momento fácil para la actriz: "Allí estaba yo, una noche, sentada sola después de acostar a mi hija, pensando, ¿quizá no soy lo bastante guay?"

El anhelo de pertenecer a un grupo de madres

Tisdale expresa con total naturalidad que "después del nacimiento de mi primera hija, ansiaba conectar con otras madres, se volvió algo profundamente personal".

Y es que la actriz "necesitaba hablar con alguien que se identificara con lo que estaba viviendo: los cambios de humor, las noches en vela, decir adiós a quien solía ser y empezar a conocer a mi hija y la nueva persona en la que me estaba convirtiendo", comparte.

Cuando una amiga suya reunió a un grupo de madres primerizas que conocía Ashley se sintió "muy afortunada", ya que "las amigas de mi amiga estaban en la misma situación que yo".

Ashley Tisdale | Gtres

Y es que Tisdale detalla que "la mayoría habíamos estado embarazadas durante los primeros meses de la pandemia, así que nos perdimos las actividades en las que sueles conocer a otras futuras madres". Añade que "no tuvimos baby showers, ni yoga prenatal, y casi nadie sostuvo a nuestros recién nacidos".

Pero, con este maravilloso grupo de madres actrices "por fin pudimos estar juntas, y nuestros hijos también, y todo se sentía bien", aclara en The Cut.

Pero todo cambió

Con el paso del tiempo todo dejó de ser tan idílico y Ashley empezó a preguntarse por si la amistad era verdaderamente real: "Recuerdo que me dejaron fuera de un par de planes del grupo, y lo supe porque Instagram se encargó de mostrarme cada foto y cada historia", explica la actriz.

"En una de las cenas organizadas por una de las madres, me di cuenta del lugar que ocupaba para ella, sentada al final de la mesa lejos del resto", cuenta Tisdale. "Empecé a sentir que me estaban apartando del grupo, fijándome en todas las formas en las que parecía que me excluían", detalla.

Y aunque Ashley finalmente supo tomar medidas, "al principio intenté no tomármelo como algo personal, me repetía que todo estaba en mi cabeza y que no era para tanto", expresa.

Aunque, al ver que las cosas no cambiaban, reflexionó: "Ya no estoy en el instituto, soy madre, y precisamente porque soy madre no podía quedarme callada. No dejaba de pensar: ¿No se supone que debemos enseñar a nuestros hijos a expresar lo que sienten cuando algo les duele?".

Así pues, la actriz estadounidense decidió decir basta y enviar un mensaje por el grupo de madres tras quedarse fuera de otro plan. El mensaje decía: "Esto es demasiado de instituto para mí y no quiero seguir formando parte de ello", muestra sin tapujos Tisdale.

Algunas reacciones

Después de esta gran confesión por parte de la actriz Ashley Tisdale, son realmente pocas las reacciones que han habido de forma pública. La más destacable es que se ha dejado de seguir en Instagram, de forma mutua, con Hilary Duff. En el caso de Mandy Moore, no es mutuo, es únicamente Tisdale quien ha dejado de seguir a Moore.

Por otro lado, fue el marido de Hilary Duff, Matthew Koma, quien reaccionó públicamente a la entrevista con The Cut de Ashley Tisdale. En su perfil de Instagram colgó una imagen en sus historias sobre esta polémica.

Concretamente, Koma compartió la imagen de la exclusiva de Ashley pero editada, poniendo una foto de su cara. Además, el marido de Duff añadió el logo de la revista The Cut y agregó el titular: "Cuando eres la persona más egocéntrica y desconectada de la realidad del mundo, otras madres tienden a centrar su atención en sus hijos pequeños".

La reacción del marido de Hilary Duff, Matthew Koma, a las declaraciones de Ashley Tisdale | Instagram, @matthewkoma

Y eso no es todo, también tuvo inspiración para un subtítulo que decía: "Un relato revelador sobre un grupo de madres contado desde la perspectiva de un padre. Lee mi nueva entrevista con The Cut".

Con este gran gesto, no ha habido ninguna otra reacción por parte de ninguna de las afectadas. Solo son los seguidores virtuales de ambos bandos quienes comentan a través de las redes sociales todo lo que está pasando.

Quienes son Hilary Duff, Mandy Moore y Meghan Trainor

Hilary Duff es una actriz y cantante estadounidense que alcanzó la fama a comienzos de los años 2000 gracias a su papel protagonista en la serie Lizzie McGuire, convirtiéndose en uno de los grandes iconos juveniles de Disney.

Con el paso de los años ha consolidado su carrera en cine, televisión y música, y actualmente compagina su faceta artística con la maternidad. Su relación con Ashley Tisdale ha sido cercana durante años, compartiendo amistad y experiencias vitales, especialmente tras convertirse ambas en madres.

Hilary Duff | Gtres

Por su parte, Mandy Moore es actriz, cantante y compositora, reconocida tanto por su carrera musical como por su papel protagonista en la serie This Is Us, que le valió un gran reconocimiento crítico.

Al igual que Duff y Tisdale, Moore ha hablado abiertamente sobre la maternidad y los cambios personales que conlleva. Su vínculo con Ashley Tisdale se dio en este grupo de madres actrices.

Mandy Moore | Gtres

Meghan Trainor es una cantante, compositora y personalidad televisiva estadounidense que alcanzó el éxito internacional en 2014 con el tema All About That Bass, convertido en un himno sobre la autoestima y la aceptación corporal.

En los últimos años, Meghan Trainor ha compartido públicamente su experiencia como madre y su vida personal, lo que la llevó a formar parte del círculo de madres famosas junto a Ashley Tisdale. Su relación con la actriz se dio en este contexto de apoyo y vivencias compartidas durante la maternidad, especialmente en los meses posteriores a la pandemia.

Meghan Trainor | Gtres

Todo apunta a que esta amistad entre las actrices ha llegado definitivamente a su fin, marcada por distanciamientos personales y gestos evidentes en redes sociales. Por el momento, ninguna de las implicadas, aparte de Ashley Tisdale, ha ofrecido más declaraciones públicas, aunque, si surgen nuevas novedades, las iremos contando.