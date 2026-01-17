UNA NIÑA
Pau Gasol y Cat McDonnell anuncian que han sido padres por tercera vez: el nombre que han elegido para su bebé
Pau Gasol y Cat McDonnell han desvelado a sus seguidores que han vuelto a ser padres. La pareja ha tenido a un nuevo bebé del que ya se sabe su nombre tras Ellie y Max.
El exjugador de baloncesto Pau Gasol y su esposa, Cat McDonnell, han anunciado el nacimiento de su tercer hijo en común, una niña.
La pareja compartió la noticia a través de sus redes sociales con una imagen y un emotivo vídeo familiar en el que aparecen las manos de los padres y de sus otros dos hijos hasta llegar a las diminutas manos de la recién nacida, acompañadas de un tierno mensaje en el que han desvelado el nombre de la pequeña.
"Agradecidos de tener 10 deditos más para amar. ¡Te queremos, hermanita! ¡Te queremos! Olivia", han escrito.
Con la llegada de Olivia, la familia formada por el español y la estadounidense pasa a ser numerosa tras los nacimientos de Elisabet Gianna y Max.
Pau Gasol y Cat McDonnell se casaron en 2019, aunque su relación data de hace una década y ambos residen entre Barcelona y Estados Unidos.
