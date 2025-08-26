Antena 3 Logo Antena 3
BUENAS NOTICIAS

Paloma Lago, después de tres semanas con la escayola: "Una lesión requiere paciencia"

Paloma Lago no ha pasado por su mejor verano, pero ahora, ya se encuentra prácticamente recuperada tras sufrir una rotura de radio, y así lo celebra la presentadora, que ya puede usar de nuevo su mano izquierda.

Paloma Lago

Foto: Cordon Press / Vídeo: Gtres

Blanca Hervás
Publicado:

Paloma Lago se lesionó jugando con su mascota, un accidente doméstico que le causó una rotura de radio en su brazo izquierdo. Cuidada por su hijo Javier y su nuera Eugenia, pasaba las vacaciones en su residencia de Ferrol (Galicia). Pero ahora, parece poder volver a valerse por sí misma de nuevo, y es que, tal y como ha informado la colaboradora por su cuenta de Instagram: "La rotura del radio ya está solucionada".

Paloma Lago, ya recuperada de su lesión de radio
Paloma Lago, ya recuperada de su lesión de radio | Instagram @_palomalago

Una lesión que ha requerido paciencia, pues ha pasado tres semanas escayolada: "¡He empezado a usar mi mano izquierda con cierta normalidad! Tan solo tengo alguna molestia que irá mejorando a medida que vaya fortaleciendo las articulaciones".

Historia de Paloma Lago, ya recuperada de su lesión
Historia de Paloma Lago, ya recuperada de su lesión | Instagram @_palomalago

Ilusionada, posaba con el brazo vendado pero ya sin escayola, y lo celebraba merendando unas tostadas saludables con crema de cacahuete y plátano. En sus diversos stories, compartía que le habían hecho una radiografía, y que esta había salido muy bien: "Mi radio ya está recuperado".

Historia de Paloma Lago, merienda saludable
Historia de Paloma Lago, merienda saludable | Instagram @_palomalago
Historia de Paloma Lago, posando con su brazo vendado
Historia de Paloma Lago, posando con su brazo vendado | Instagram @_palomalago

