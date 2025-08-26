BUENAS NOTICIAS
Paloma Lago, después de tres semanas con la escayola: "Una lesión requiere paciencia"
Paloma Lago no ha pasado por su mejor verano, pero ahora, ya se encuentra prácticamente recuperada tras sufrir una rotura de radio, y así lo celebra la presentadora, que ya puede usar de nuevo su mano izquierda.
Paloma Lago se lesionó jugando con su mascota, un accidente doméstico que le causó una rotura de radio en su brazo izquierdo. Cuidada por su hijo Javier y su nuera Eugenia, pasaba las vacaciones en su residencia de Ferrol (Galicia). Pero ahora, parece poder volver a valerse por sí misma de nuevo, y es que, tal y como ha informado la colaboradora por su cuenta de Instagram: "La rotura del radio ya está solucionada".
Una lesión que ha requerido paciencia, pues ha pasado tres semanas escayolada: "¡He empezado a usar mi mano izquierda con cierta normalidad! Tan solo tengo alguna molestia que irá mejorando a medida que vaya fortaleciendo las articulaciones".
Ilusionada, posaba con el brazo vendado pero ya sin escayola, y lo celebraba merendando unas tostadas saludables con crema de cacahuete y plátano. En sus diversos stories, compartía que le habían hecho una radiografía, y que esta había salido muy bien: "Mi radio ya está recuperado".
