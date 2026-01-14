Natalia Osona tiene un nódulo en el pecho: "Estoy positiva, estoy fuerte, estoy optimista"

Las redes sociales se han consolidado como un nuevo espacio público en el que los influencers comparten, en mayor o menor medida, aspectos de su vida cotidiana: desde sus rutinas diarias y lo que comen, hasta sus relaciones sentimentales o los planes que hacen con amigos.

Sin embargo, con el paso del tiempo, cada vez son más los creadores de contenido que, además de mostrar los momentos positivos, deciden visibilizar también las situaciones difíciles que atraviesan, como una ruptura sentimental o la pérdida de un ser querido.

Este ha sido el caso de la influencer Natalia Osona, quien ha compartido con su comunidad de Instagram una noticia delicada: le han detectado un nódulo en el pecho. "No os he querido contar nada, pero hace unos días me detectaron un nódulo en el pecho", ha escrito en sus historias.

Natalia Osona | Gtres

Su comunicado

En este mismo comunicado, Natalia ha confesado que ha "preferido llevarlo en silencio estos días, sin preocupar a nadie, pero ayer fue un día emocionalmente duro". Por este motivo, ha decidido abrirse con sus seguidores para desahogarse, coger fuerzas y afrontar la situación con la mejor actitud posible.

"Por las características y el tamaño, los médicos decidieron estudiarlo mediante una biopsia que me realizaron ayer", detalla la creadora de contenido. "Son situaciones que te remueven mucho, incluso aunque intentes ser fuerte", añade.

Comunicado de Natalia Osona | Instagram, @nataliaosona

Con este mensaje, Osona quiere transmitir que se encuentra "tranquila, confiando y yendo paso a paso". Además, ha querido enviar "un abrazo enorme a todas las mujeres que han pasado o están pasando por algo parecido".

En una historia posterior, en la que muestra parte de su pecho tras realizarse la biopsia, recuerda que "lo importante es revisarnos a tiempo", animando a sus seguidoras a no dejar de acudir al médico para comprobar que todo está en orden.

Natalia Osona tras la biopsia | Instagram, @nataliaosona

Su última actualización

Horas después de compartir la noticia con su comunidad, Natalia ha vuelto a actualizar su estado a través de un vídeo en el que explica cómo se encuentra, especialmente a nivel anímico. "A ver, mis chicos, que necesito un poco de alegría por aquí", comienza diciendo.

Lo primero que ha querido destacar es el agradecimiento por el apoyo recibido tras hacer pública la noticia. "Gracias de verdad por todos los mensajes de cariño, que me llegan a la patata, ya lo sabéis", expresa.

Natalia Osona actualizando su estado por historias | Instagram, @nataliaosona

En el vídeo, Osona se muestra abierta y sincera sobre su estado emocional: "Quiero que sepáis que estoy súper bien. A ver, vamos a matizar: estoy positiva, estoy fuerte, estoy optimista. Eso no quita que tenga mis momentos de bajón, como ayer. Es lógico, somos seres humanos y situaciones así no son muy fáciles de llevar. Uno tiene que permitirse estar mal y llorar cuando lo necesita".

Aun así, la influencer ha querido transmitir un mensaje de optimismo: "Por lo demás, me mantengo fuerte. Bueno, nos mantenemos, porque ya sabéis que en esta cuenta somos muy optimistas. Y nada, cogiendo fuerzas para impulsarnos y para arriba", concluye.

El poder de las redes

Una vez más, las redes sociales han demostrado ser un espacio de acompañamiento, crecimiento personal y visibilización de procesos difíciles.

Natalia Osona | Gtres

Un ejemplo de ello es la reacción que ha generado el testimonio de la creadora de contenido, quien ha compartido en sus historias una conversación con una seguidora que le explicaba haber pasado por una situación similar y que agradecía que perfiles públicos hablaran abiertamente de estas experiencias en lugar de ocultarlas.

"Leo mensajes así y recuerdo por qué decidí contarlo", reflexiona Natalia. "Porque cuando compartes desde la verdad, ayudas a que otras mujeres se escuchen, se revisen y no tengan tanto miedo". Concluye el mensaje agradeciendo el apoyo recibido: "Gracias por abriros y por acompañarnos juntas".