El motivo por el que el rey Juan Carlos no asistirá al entierro de Irene de Grecia

El rey Juan Carlos tenía previsto asistir al funeral de Irene de Grecia y reencontrarse con la reina Sofía, pero finalmente no estará ni en la misa de Madrid ni en el entierro en el Palacio de Tatoi, en Atenas, junto al resto de la Familia Real.

Así lo ha revelado en exclusiva Susanna Griso en Espejo Público este viernes, apuntando que aunque la intención inicial del Emérito era desplazarse hasta la capital griega como hizo en enero de 2023 tras el fallecimiento de su cuñado Constantino de Grecia para estar al lado de su mujer en este doloroso trance.

El rey Juan Carlos, la reina Sofía e Irene de Grecia en el funeral de Constantino de Grecia en 2023 | Gtres

"Sus médicos le han desaconsejado que haga un viaje tan largo", ya que su corazón estaría "delicado" y cuando ha hecho desplazamientos de este tipo "luego ha estado varios días mal".

Por tanto, salvo sorpresa de última hora de don Juan Carlos, no dará su último adiós a su cuñada Irene, con la que tuvo una estrecha relación.

Rey emérito Juan Carlos I | Gtres

La hermana menor de doña Sofía, que nunca se casó ni tuvo hijos, residió en el Palacio de La Zarzuela desde el fallecimiento de su madre, la reina Federica de Grecia, en 1981.

El Emérito será la ausencia más destacada de la Familia Real en la despedida a la princesa Irene el próximo lunes.