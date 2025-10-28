Mónica Hoyos confiesa cómo lleva vivir lejos de su hija, fruto de su relación con Carlos Lozano y experta en política

A Mónica Hoyos y Carlos Lozano siempre les unirá algo: su hija Luna. Sin embargo, a diferencia de los hijos de otros famosos televisivos, Luna decidió alejarse del foco mediático yéndose a estudiar hace cuatro años Ciencias Políticas y Relaciones Internacionales a Londres.

Luna Lozano, hija de Mónica Hoyos y Carlos Lozano, en un evento en 2023 | Gtres

La hija de Mónica Hoyos lo tiene claro y es que quiere dedicarse a la política. En sus redes sociales ya ha empezado a divulgar discursos hablando de temas como la influencia de China tras entrevistar a su embajador. Toda una carrera alejada de la televisión y por la que sus padres se sienten muy orgullosos.

Sin embargo, hay algo que les pesa día a día y es la distancia pues no llevan muy bien que su hija esté tan lejos de ellos. Era la propia Mónica Hoyos quien lo comentaba para los micrófonos de Europa Press cuando le preguntaban en el evento de la fundación Pequeño deseo.

"Mucho", respondía cuando le decían si se hacía duro tener a Luna fuera de España. "Al final ella está estudiando para tener conocimientos que poder aportar a su país desde fuera también, ¿no? Porque al final ella es muy española, ama España. Entonces todo lo que vea desde fuera y poder aportarlo aquí lo está haciendo ahora con los estudios y con el esfuerzo", continuaba.

Mónica Hoyos respondiendo a la prensa | Europa Press

"La distancia, muchos años, dedicada, ¿no? Pero bueno, no vamos a llorar. Se está formando una gran profesional", terminaba diciendo Mónica respecto al esfuerzo y la dedicación de su hija para formarse en lo que realmente le interesa.