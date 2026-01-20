Manuel Carrasco llora la pérdida de Pepi y Ana tras el trágico accidente ferroviario en Adamuz

Manuel Carrasco ha querido enviar un mensaje de fuerza y apoyo a través de sus redes sociales tras el accidente ferroviario ocurrido el pasado 18 de enero a las 19:45 horas en Adamuz, Córdoba. El siniestro se produjo cuando dos trenes que circulaban en direcciones contrarias se vieron implicados en un grave descarrilamiento. Un tren de alta velocidad de la compañía Iryo salió de su carril e invadió la vía contigua, lo que hizo que el tren de Renfe que circulaba por esa segunda vía chocara contra los vagones del primero.

Este terrible suceso provocó que varios vagones quedaran gravemente dañados y que algunos de ellos cayeran por un terraplén. El duro impacto arrojó restos y víctimas a una distancia considerable. En total, entre ambos trenes viajaban cerca de 500 pasajeros. Hasta el momento, se ha confirmado la muerte de 40 personas, entre ellas Pepi Sosa Casado y Ana Martín Sosa,madre e hija, a quienes el cantante ha querido recordar públicamente en su comunicado de Instagram.

Manuel Carrasco ha compartido una fotografía en blanco y negro en la que se aprecia una vía ferroviaria junto al mar, acompañada de un emotivo mensaje. En el texto, el artista ha recalcado que ambas eran vecinasde toda la vida de Isla Cristina, Huelva: "Pepi y Ana, madre e hija, de mi pueblo Isla Cristina, a las que conozco de siempre, están entre las víctimas de este horror de accidente".

El cantante también ha querido mostrar su pésame a su amigo Carlos y a toda la familia. El marido y padre de las víctimas inició su búsqueda al no lograr contactar con ellas tras conocer la noticia del devastador accidente. Después de recorrer varios hospitales y hablar con trabajadores de la zona, terminó recibiendo la peor de las confirmaciones.

El municipio de Isla Cristina se encuentra profundamente consternado y vive estos momentos con gran dolor. Por este motivo, el Ayuntamiento ha decretado tres días de luto oficial, durante los cuales las banderas ondearán a media asta.

Manuel Carrasco, visiblemente afectado por el sufrimiento que atraviesa su pueblo y Andalucía en general, ha cerrado su mensaje con palabras de agradecimiento y apoyo: "Gracias a toda la gente que está ayudando y mucha fuerza a todos los que están trabajando en las labores de rescate. Mi cariño para todas las familias que están sufriendo".