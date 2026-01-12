ACTUALIZACIÓN DE SU SALUD
Luis Canut, marido de Patricia Pérez, de nuevo ingresado en el hospital
Patricia Pérez ha querido actualizar a sus seguidores sobre el estado de salud de su marido, Luis Canut, compartiendo una fotografía en el hospital tras sufrir una rotura de cadera. Este nuevo contratiempo se suma a la dura racha que comenzó en 2023, cuando Luis contrajo meningitis criptocócica y tuvo que afrontar secuelas importantes que cambiaron su vida.
Luis Canut atraviesa un momento complicado en términos de salud, pero, su compañera de vida, Patricia Pérez, ha querido mostrar en sus redes sociales que juntos están superando todos los obstáculos que se opongan en su camino. Esta nueva hospitalización se suma a una larga racha de dificultades que Luis ha venido enfrentando desde que, en 2023, contrajo una meningitis criptocócica que le dejó importantes secuelas como la pérdida de visión, dificultades auditivas y otros problemas físicos.
Tal y como contó la presentadora de televisión en una reciente publicación, han empezado el año con un gran susto: "Hemos vuelto al hospital porque Luis se creyó el de Bricomanía por un momento..." escribió como pie de foto. El diagnóstico no ha sido bueno ya que una rotura de cadera es complicada, pero, para el camino que llevan recorrido, Patricia cree que podría haber sido peor: "Para lo que pudo haber sido estoy contenta", dejando claro que su marido lo ha pasado bastante mal pero que está estable y pronto se irían a casa.
Y es que no son pocos los malos tragos que ha tenido que vivir Luis Canut tras contraer meningitis criptocócica. Aún así, nunca ha tirado la toalla y ha seguido adelante aunque tuviese que aprender de nuevo muchas cosas, como por ejemplo, salir a la calle con bastón debido a la ceguera.
Pero, sin duda, su mayor apoyo siempre ha sido su mujer, Patricia Pérez, que no le ha soltado la mano bajo ninguna circunstancia, tal y como lo prometió en el altar en 2007 cuando dio el "sí quiero". Le ha acompañado y cuidado en sus peores momentos de manera incondicional, incluso alejándole del foco mediático cuando era necesario.
