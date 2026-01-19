MUY DISCRETOS
Juan Urquijo e Irene Urdangarin coinciden en el funeral de Irene de Grecia tras su discreta ruptura
Meses después de que se acabase su relación, Irene Urdangarin y Juan Urquijo se volvían a ver con motivo del funeral celebrado en Madrid tras la muerte de la princesa Irene de Grecia, hermana de la reina Sofía.
Hace unos meses salía a la luz: Irene Urdangarin y Juan Urquijo habían roto tras dos años de discreta relación. Tal y como nos tenían acostumbrados, la expareja siguió manteniendo su intimida y ninguno de ellos se pronunció al respecto pero ya era un secreto a voces.
Pasaron el verano por separado y ya en septiembre era la revista ¡HOLA! la que confirmaba esta ruptura. Desde entonces Irene y Juan no habían coincidido públicamente hasta ahora, que se veían en el responso celebrado en la Catedral Ortodoxa Griega de San Andrés y San Demetrio en memoria de Irene de Grecia.
Irene aparecía en la mida junto a su prima, Victoria Federica, agarradas del brazo y cabizbajas sin querer llamar la atención. Y por su parte, Juan Urquijo llegaba acompañado de sus padres, Lucas y Beatriz, y allí se reunía con Teresa Urquijo y su cuñado, José Luis Martínez Almeida. Además de por su parentesco, los Urquijo siempre han tenido una buena relación con la familia real por lo que no es raro verlos en este tipo de compromisos
Eso sí, siempre con la discreción y la educación que les caracteriza sin querer llamar la atención incluso cuando la prensa les preguntaba. Juan salía de la Catedral sin querer dar declaraciones respecto a su reencuentro público con su exnovia, Irene, prefería no hablar cuando los micros de Europa Press le preguntaban por el estado actual de su relación.
No se sabe cómo habrá sido este encuentro ya que no hay fotos de ellos manteniendo algún tipo de conversación o saludándose pero está claro que en algún momento sus miradas se cruzarían.
