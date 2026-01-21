Ingrid Alexandra de Noruega cumple 22 años en pleno escándalo judicial de su hermano

La princesa Ingrid Alexandra, hija mayor de los príncipes Haakon Magnus de Noruega y Mette-Marit y nieta de los reyes Harald V y Sonia, cumple hoy 22 años. Como segunda en la línea de sucesión al trono, su aniversario suele tener un marcado carácter institucional, aunque este año llega en un contexto especialmente complejo para la familia real noruega, marcada por el caso judicial de Marius Borg Høiby.

Ingrid de Noruega y sus padres, príncipes Haakon Magnus de Noruega y Mette-Marit | Gtres

El hijo que la princesa Mette-Marit tuvo antes de su matrimonio con el príncipe Haakon se enfrenta a uno de los procesos judiciales más graves que han afectado a una familia real europea en los últimos años. El joven, de 29 años, será juzgado a partir del mes de febrero en el Tribunal de Distrito de Oslo, en un proceso que, según apuntan los medios locales, se prolongará durante unas siete semanas.

De acuerdo con informaciones publicadas, Marius Borg Høiby se enfrenta a un total de 32 cargos, entre los que figuran cuatro presuntas violaciones, maltrato en relaciones cercanas, agresiones, amenazas y otros delitos. En caso de ser condenado, podría enfrentarse a una pena de hasta 16 años de prisión.

Marius Borg Høiby | Gtres

Un cumpleaños marcado por los titulares

La presión mediática sobre la familia real no ha dado tregua ni siquiera en la antesala del cumpleaños de la princesa. Horas antes de que comenzaran las celebraciones oficiales, se supo que Marius habría reconocido haber transportado varios kilos de marihuana durante un viaje realizado en 2020.

En este contexto, la agenda institucional de Ingrid Alexandra cobra especial relevancia. El domingo 25 de enero, la princesa iniciará un viaje oficial a la región de Finnmark, repitiendo la ruta que realizaron sus abuelos, los reyes Harald y Sonia, en su primer viaje oficial tras su boda, hace ahora 57 años.

Ingrid Alexandra de Noruega | Gtres

Su viaje por Finnmark

Tal como recoge ¡HOLA!, el recorrido comenzará en la localidad de Karasjok, donde Ingrid Alexandra convivirá con una familia de pastores de renos para conocer de cerca la cultura Sami, el pueblo indígena de Laponia. Tras pasar la noche con ellos, al día siguiente visitará una escuela local, charlará con los estudiantes y acudirá al Parlamento Sami.

El programa continuará el martes 27 de enero con una visita a la escuela de Kirkenes, donde participará en una actividad de trineo tirado por perros junto a alumnos de secundaria superior de Tana. Para cerrar la jornada, la princesa se reunirá con representantes de la comunidad empresarial y de diversas organizaciones de voluntariado del municipio de Sør-Varanger.

Con este viaje, Ingrid Alexandra pondrá fin tanto a las celebraciones de su 22 cumpleaños como a sus vacaciones en Noruega, antes de regresar a Australia, donde cursa el primer año de la licenciatura en Ciencias Sociales, con especialización en Economía Política y Relaciones Internacionales.

Ingrid Alexandra de Noruega | Gtres

Estos actos públicos protagonizados por la segunda en la línea de sucesión al trono noruego contribuyen a que, al menos durante las últimas semanas de enero, el foco se sitúe en la figura de Ingrid Alexandra. A partir del próximo 3 de febrero, sin embargo, el inicio del juicio de su hermano volverá previsiblemente a copar los titulares.