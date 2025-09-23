La hija de Luis Enrique, Sira Martínez, rinde homenaje a su hermana fallecida con su discurso en el Balón de Oro

Este lunes 22 de septiembre se celebró en París la reconocida gala del Balón de Oro, el galardón más prestigioso que puede recibir un futbolista. Una noche en la que se hicieron homenajes muy especiales como el del fallecido Diogo Jotao el que Sira Martínez, hija de Luis Enrique, hizo al recoger el premio Sócrates otorgado a la Fundación Xana, en honor a su hermana.

Al subir al escenario fue recibida por la princesa Charlene de Mónaco, quien le entregó el premio. Sira dio las buenas noches en francés y prosiguió con un discurso en inglés: "Realmente lo apreciamos y estamos muy felices por la visibilidad que esto nos da y por el reconocimiento a nuestro trabajo".

Stories de Sira Martínez | Instagram @siramartinezc

La fundación, sin ánimo de lucro, fue creada por Luis Enrique y su mujer, Elena Cullell, con el objetivo de acompañar a niños y adolescentes que sufren enfermedades graves: "Estoy segura de que está muy orgullosa de nosotros y de cómo ayudamos a muchas familias a convivir con estas situaciones difíciles".

Luis Enrique es el presidente de este proyecto, pero madre e hija están volcadas con la causa, y de hecho, posaron juntas en la alfombra roja del evento, aunque Elena quiso cederle el protagonismo a su hija.

Sira Martínez junto a su madre, Elena Cullell, en el Balón de Oro | Gtres

La ausencia del exseleccionador y actualmente entrenador de PSG no pasó desapercibida. Luis Enrique no pudo asistir a la gala por tener otros compromisos profesionales, pero hizo su aparición en vídeo al recibir también el reconocimiento de Mejor entrenador del año: "Es bonito ganar un trofeo individual para ti y para tu familia, pero creo que el mejor de todos los reconocimientos es el de los fans y de todos los que aman el fútbol".

Sira, que destacó por su elegancia, concluyó su discurso con unas bonitas palabras sobre su hermana: "En mi familia creemos que Xana está con nosotros espiritualmente. También pensamos que vino a este mundo para quedarse por poco tiempo porque tenía cosas más grandes que hacer que vivir aquí, así que por eso creamos la fundación en su nombre, para honrarla".