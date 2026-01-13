La familia numerosa de Xabi Alonso, su verdadero equipo

La etapa de Xabi Alonso como entrenador del Real Madrid ha llegado a su fin tras la derrota frente al FC Barcelona en la final de la Supercopa de España. El exjugador blanco pone así punto final a su paso por el banquillo madridista, al que llegó tras tomar el relevo de Carlo Ancelotti.

Alonso defendió la camiseta del Real Madrid durante seis temporadas, hasta el año 2014. Tras colgar las botas, inició su carrera en los banquillos, etapa en la que destacó especialmente al frente del Bayer Leverkusen. La pasada temporada, sin embargo, regresó al club de su vida para asumir el cargo de entrenador del primer equipo.

Xabi Alonso | Gtres

A lo largo de toda su trayectoria, marcada por cambios de ciudad, nuevos retos profesionales, alegrías y momentos difíciles, Xabi ha contado siempre con el apoyo incondicional de su familia, su gran pilar tanto dentro como fuera del terreno de juego. Ahora, con su despedida del conjunto blanco, ese respaldo se ha vuelto aún más fundamental.

En este artículo repasamos el papel de su familia numerosa que ha permanecido a su lado en los mejores y peores momentos de su carrera, tanto en su etapa como jugador como en su faceta de entrenador. Durante la última temporada, todos ellos han residido en una mansión adquirida por la pareja en 2015, valorada en 10 millones de euros.

Xabi Alonso y su mujer Nagore Aranburu | Gtres

Su familia

La familia numerosa de Xabi Alonso ha sido siempre su prioridad absoluta, tanto dentro como fuera del campo. Su esposa, Nagore Aranburu, y sus tres hijos, Jon, Ane y Emma, le han acompañado fielmente en cada etapa de su carrera, siguiendo de cerca todos los pasos que ha dado el exfutbolista.

Su última aparición pública como familia tuvo lugar precisamente en la final de la Supercopa de España, disputada en Arabia Saudí, donde Nagore y al menos una de sus hijas estuvieron presentes para apoyarle desde la grada.

Xabi Alonso y Nagore Aranburu se casaron en 2009 en la iglesia de Zorroaga, en San Sebastián, y desde entonces han construido una de las relaciones más sólidas y discretas del panorama deportivo español. En aquel momento ya eran padres de Jon, su primogénito, que actualmente tiene 17 años.

Xabi Alonso y Nagore Aranburu el día de su boda | Gtres

Años después llegó Ane, su segunda hija, que ya tiene 14 años, y poco más tarde la familia se amplió con el nacimiento de Emma, la pequeña de la casa, que tiene 11 años. En más de una ocasión, el propio Xabi ha destacado que su familia es su mayor apoyo y que, juntos, forman su equipo más importante.

Más sobre Nagore

Nagore Aranburu, además de ser la mayor confidente y el principal apoyo de Xabi Alonso, es modelo y creadora de contenido. Aun así, siempre ha optado por mantener un perfil discreto, alejada del foco mediático y de la exposición constante.

A sus 44 años, la madre de familia ha sido un pilar fundamental en las decisiones más importantes de la carrera de su marido como entrenador, pero también en el ámbito personal, especialmente en las numerosas mudanzas que han tenido que afrontar debido a las exigencias de su profesión.

Xabi Alonso y Nagore Aranburu | Gtres

Sin lugar a dudas, Nagore es el eje que mantiene unida a esta familia, el punto de equilibrio que sostiene y da cohesión a todos sus miembros.

La casa

Como ya hemos mencionado anteriormente, durante esta temporada la familia ha residido en una mansión que la pareja adquirió hace 11 años y que está valorada en torno a los 10 millones de euros.

Uno de los aspectos más llamativos de esta vivienda es su ubicación. Lejos de las habituales urbanizaciones a las afueras, el inmueble se encuentra en el barrio de El Viso, una de las zonas más exclusivas y discretas del distrito de Chamartín, caracterizada por su ambiente residencial, céntrico y tranquilo.

Xabi Alonso | Gtres

En esta localización privilegiada se alza la lujosa mansión, construida sobre una parcela de 1.000 metros cuadrados. La vivienda se distribuye en cinco plantas y dispone de seis dormitorios, todos ellos con vestidor, ocho cuartos de baño, dos patios interiores y un amplio jardín de 300 metros cuadrados.

La casa destaca por la abundante entrada de luz natural en todas sus estancias y por unas comodidades propias de una residencia de alto nivel: piscina privada, sala de cine y un espacioso garaje con capacidad para hasta cinco vehículos.