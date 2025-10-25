EN SU DISCURSO
La emoción "de padre" de Felipe VI al cederle el testigo a Leonor en los Premios Princesa de Asturias
El rey Felipe ha hablado emocionado durante su discurso en los Premios Princesa de Asturias cuando se ha dirigido a la princesa Leonor para decir que ha llegado el momento de ir cediéndole el testigo.
El Rey Felipe VIha cerrado la 45 edición de los Premios Princesa de Asturias con un discurso de lo más emotivo y que ha sonado a despedida. El monarca ha dejado en el aire si seguirá participando en futuras ediciones con un mensaje hacia la Princesa de Leonor, quien ha destacado en el evento con este vestido de menos de 50 euros.
"Me corresponde -creo yo- ir cediéndole ya este espacio, como Heredera de la Corona y como Presidenta de honor de la Fundación desde hace 11 años. Naturalmente, esto lo digo con emoción -de padre y de Rey- y, desde luego, con la intención firme de mantenerme vinculado a los Premios, a la Fundación y a Asturias: una tierra querida de la que no puedo concebir (¡y menos la Reina!) estar lejos", ha expresado al borde de las lágrimas Don Felipe.
Además, ha asegurado que "presente o no" estará "siempre comprometido" con los objetivos y valores de la Fundación y los Premios y ha remarcado que la Princesa de Asturias ha ido asumiendo gradualmente la tarea vinculada a los premios, "dando a cada paso nuevas pruebas de madurez y sensibilidad; con un papel también más activo en la vida pública". Puedes ver el vídeo arriba de la noticia.
Con la incógnita de si el próximo año presidirá la ceremonia en solitario, como hizo su padre en 1986 cuando cumplió los 18 años, la heredera de la Corona ha vuelto a sentarse este viernes a la derecha de Felipe VI en la mesa presidencial del escenario del Teatro Campoamor, acompañada de la reina Letizia y su hermana la Infanta Sofía.
