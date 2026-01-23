Elisabeth Reyes reaparece feliz y centrada tras su ruptura: "Disfruto de mi soltería"

Elisabeth Reyes se ha reencontrado con las cámaras en un evento en Sevilla y ha confesado abiertamentesentirse muy feliz de poder seguir trabajando de lo que le gusta después de tantos años: "Feliz de estar en esta pasarela y vestida de flamenca que es lo que más me gusta en el mundo". Y es que desde que fue coronada Miss España en 2006 se le abrieron aun más puertas en el mundo de la moda, para trabajar con marcas y diseñadores destacados en diferentes sectores.

Elisabeth Reyes en un photocall | Gtres

Reyes insistió en que estaba bien pero no olvidó mencionar que ha sido una época muy difícil para ella, en la que ha tenido que hacer un trabajo interno para volver a recuperarse: "Lo he pasado bastante mal", aun así, asegura que ya está recuperada y centrada tanto en ella como en su hija, Adriana. No es fácil dejar atrás una relación de más de diez años en la que existió un matrimonio y una hija en común.

La modelo ha reconocido que gran parte de su recuperación ha tenido que ver con su familia, el pasar tiempo de calidad con sus amigas y con su hija, también el haber estado centrada en su trabajo con objetivos claros. Algo que no le habría dejado mucho tiempo para pensar ni sentirse sola, porque una de las cosas que ha necesitado para poder volver a ser ella ha sido sentirse querida.

Pero antes de que los micrófonos le preguntase por cómo ve su futuro y sus relaciones amorosas, Elisabeth Reyes contestaba tajante como si la respuesta la tuviese preparada: "Estoy muy feliz, centrada en mi", añadiendo además que ha estado mucho tiempo en pareja y le apetece otras cosas: "Disfrutar de mi soltería", aclaró también: "De mi familia, de mi hija"...

Y como muchas veces ocurre cuando se rompe una pareja, de repente se encuentra de golpe a "tu alma gemela", pero el caso de la modelo no es así, necesitará un tiempo largo: "Yo voy a ser de las que va a tardar bastante", dejando caer que formará parte de aquellas que viven el duelo como un proceso de sanación. Aunque ese es su pensamiento, no deja cerrado ningún frente: "No puedo decir nunca de este agua no beberé, porque nunca se sabe".