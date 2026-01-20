Antena 3 Logo Antena 3
HA MUERTO A LOS 93 AÑOS

El dolor de Naty Abascal por el fallecimiento del diseñador Valentino: "Fuiste mucho más que un amigo"

Ha fallecido a los 93 años Valentino Garavani, icono de la alta costura y referente absoluto de elegancia tras más de medio siglo en la moda. Su gran amiga Naty Abascal, clave en su proyección en España, le ha dedicado una emotiva despedida recordando su profunda amistad y legado en la moda.

Naty Abascal, con su gran amigo Valentino

Vídeo: Reuters Foto: Gtres

Marta Picazo
Publicado:

Día muy triste para el mundo de la moda. El famoso diseñador de Alta Costura, Valentino Garavani, ha fallecido a los 93 años en su casa de Roma. Más de medio siglo sobre las pasarelas, el nombre de Valentino ha sido siempre sinónimo de elegancia y la sofisticación.

Un diseñador que, a lo largo de todos estos años, ha vestido a innumerables celebridades y miembros de la realeza como Audrey Hepburn, Jackie Kennedy, Elisabeth Taylor, Sofía Loren, Julia Roberts, Gwyneth Paltrow, Zendaya, Marie Chantal-Miller, la princesa Diana de Gales, o la reina Máxima de los Países Bajos por poner tan solo algunos ejemplos del panorama internacional; y, en nuestro país, la reina Letizia y la reina Sofía, Penélope Cruz, Isabel Preysler, o Paloma Cuevas entre otras.

Y cómo no, a su gran amiga Naty Abascal. Una amistad que surgió en los años 60 cuando ella comenzó como modelo. Desde el primer momento, la modelo y el diseñador congeniaron por su gusto estético, su carácter mediterráneo y su sentido del humor.

Naty Abascal y su gran amigo, Valentino
Naty Abascal y su gran amigo, Valentino | Gtres

Además, Naty fue figura clave en el posicionamiento de Valentino en España y en la alta sociedad europea, gracias a su red de contactos y su enorme credibilidad como icono de estilo.

Naty Abascal y Valentino
Naty Abascal y Valentino | Gtres

Un fallecimiento que ha dejado a la editora de moda completamente devastada. Un dolor que ha compartido a través de las redes sociales donde ha escrito este mensaje de despedida a su gran amigo: "Hoy y siempre te mando flores, Valentino, como lo hacía y como lo haré siempre porque era lo que más amabas. Fuiste mucho más que un amigo: un maestro de vida, de estilo, de gusto, de belleza. De ti aprendí a mirar el mundo con una mirada más refinada y con el corazón abierto. Nuestra amistad, hecha de tiempo, de silencios y de enseñanzas, vivirá para siempre en mi. Con todo mi amor, Naty" ha expresado, acompañando su texto junto a una imagen de ambos riéndose y derrochando complicidad.

El mensaje de Naty Abascal
El mensaje de Naty Abascal | Gtres

