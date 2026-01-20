El dolor de Naty Abascal por el fallecimiento del diseñador Valentino: "Fuiste mucho más que un amigo"

Día muy triste para el mundo de la moda. El famoso diseñador de Alta Costura, Valentino Garavani, ha fallecido a los 93 años en su casa de Roma. Más de medio siglo sobre las pasarelas, el nombre de Valentino ha sido siempre sinónimo de elegancia y la sofisticación.

Un diseñador que, a lo largo de todos estos años, ha vestido a innumerables celebridades y miembros de la realeza como Audrey Hepburn, Jackie Kennedy, Elisabeth Taylor, Sofía Loren, Julia Roberts, Gwyneth Paltrow, Zendaya, Marie Chantal-Miller, la princesa Diana de Gales, o la reina Máxima de los Países Bajos por poner tan solo algunos ejemplos del panorama internacional; y, en nuestro país, la reina Letizia y la reina Sofía, Penélope Cruz, Isabel Preysler, o Paloma Cuevas entre otras.

Y cómo no, a su gran amiga Naty Abascal. Una amistad que surgió en los años 60 cuando ella comenzó como modelo. Desde el primer momento, la modelo y el diseñador congeniaron por su gusto estético, su carácter mediterráneo y su sentido del humor.

Naty Abascal y su gran amigo, Valentino | Gtres

Además, Naty fue figura clave en el posicionamiento de Valentino en España y en la alta sociedad europea, gracias a su red de contactos y su enorme credibilidad como icono de estilo.

Naty Abascal y Valentino | Gtres

Un fallecimiento que ha dejado a la editora de moda completamente devastada. Un dolor que ha compartido a través de las redes sociales donde ha escrito este mensaje de despedida a su gran amigo: "Hoy y siempre te mando flores, Valentino, como lo hacía y como lo haré siempre porque era lo que más amabas. Fuiste mucho más que un amigo: un maestro de vida, de estilo, de gusto, de belleza. De ti aprendí a mirar el mundo con una mirada más refinada y con el corazón abierto. Nuestra amistad, hecha de tiempo, de silencios y de enseñanzas, vivirá para siempre en mi. Con todo mi amor, Naty" ha expresado, acompañando su texto junto a una imagen de ambos riéndose y derrochando complicidad.