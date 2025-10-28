SEGUNDO ANIVERSARIO DE SU MUERTE
Cari Lapique recuerda a Fernando Fernández Tapias, que falleció a los 84 años: "Siempre ha estado ahí"
Cari Lapique no ha dudado en dedicar unas emotivas palabras en recuerdo de Fernando Fernández Tapias. El famoso empresario gallego, conocido como Fefé, era recordado por familiares y amigos con motivo del segundo aniversario de su muerte.
El pasado 25 de octubre se cumplieron dos años de la muerte de Fernando Fernández Tapias. El famoso empresario gallego, vicepresidente durante varios años del Real Madrid F.C., fallecía en Madrid a los 84 años.
Una triste pérdida que su familia sigue recordando, como este pasado lunes cuando sus seres queridos se reunieron, con motivo del segundo aniversario de su muerte, para rendirle homenaje en la Conferenciación Empresarial de Madrid (CEIM), entidad que presidió entre 1985 y 2002.
Un evento donde además de familiares como su mujer Nuria González, sus hijos pequeños, Iván (de 22 años) y Alma (de 19), importantes personalidades del mundo empresarial, también acudieron grandes amigos como Cari Lapique.
La socialité, que mantiene una cercana amistad con Nuria González desde hace años, no dudó en acompañar a la familia y dedicar unos minutos a la prensa donde recordó al famoso naviero, al que consideraba "un súper amigo": "Era una persona maravillosa a la que, como ellos han dicho, echamos de menos cada día. Era un súper amigo, siempre ha estado ahí, siempre que se le ha necesitado y un cachondo, además de buen empresario". Y reconoce lo presente que lo tiene: "Por supuesto, me acordaré siempre de él. Hemos pasado muchos, muy buenos momentos. Otros no tan buenos y, bueno, siempre lo tengo en el corazón porque nada más tengo palabras de agradecimiento con cariño, amor hacia él".
