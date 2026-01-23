Capilla ardiente del diseñador Valentino: Naty Abascal y su hijo, Rafael Medina, se despiden de él en Roma

El lunes 19 de enero el mundo de la moda se tenía de luto con la noticia del fallecimiento de Valentino Garavani a los 93 años. Además de un icono de moda y uno de los diseñadores más importante de la industria, Valentino también supo ganarse la confianza de sus clientas y sus musas forjando con ellas una bonita amistad.

Es el caso de Naty Abascal con la que tenía una relación de más de 50 años. Valentino y Naty se conocieron en los años 60, ella era una joven modelo sevillana y él ya empezaba a despuntar en la moda como diseñador.

Naty Abascal en Roma | Gtres

A partir de aquí, Naty empezó a ser una musa para el diseñador italiano forjando una relación más a allá de lo profesional que mantendrían hasta el día de la muerte de Valentino. Así lo recordaba la exmodelo en sus redes sociales:

"Se va un genio irrepetible, pero sobre todo un amigo inmenso. Gracias por tantos años de amistad, de conversaciones, de risas, de complicidad y de amor compartido. Gracias por tu generosidad infinita, por tu sensibilidad, por tu manera única de entender la belleza y por haber elevado la moda a la categoría de arte eterno".

Naty Abascal y su hijo, Rafael Medina | Gtres

Tal era su amistad que obviamente Naty ha viajado hasta Roma para darle el último adiós a su amigo en la capilla ardiente instalada en la Piazza Mignanelli, frente al Palazzo Valentino. Pero la exmodelo no iba sola, la acompañaba su hijo, Rafael Medina.

Rafael Medina y Naty Abascal en el entierro de Valentino | Gtres

Ambos de riguroso luto han acudido hasta allí para reunirse con familiares y amigos del diseñador con quien guardan relación y también para acompañar a su viudo, Giancarlo Giammetti.