FALLECIÓ A LOS 93 AÑOS
Capilla ardiente del diseñador Valentino: Naty Abascal y su hijo, Rafael Medina, se despiden de él en Roma
El pasado lunes, 19 de enero, Valentino Garavani, uno de los diseñadores más importantes del mundo de la moda fallecía. Desde España, Naty Abascal, amiga y clienta del diseñador, lamentaba su muerte y ahora viajaba hasta Italia para darle el último adiós.
El lunes 19 de enero el mundo de la moda se tenía de luto con la noticia del fallecimiento de Valentino Garavani a los 93 años. Además de un icono de moda y uno de los diseñadores más importante de la industria, Valentino también supo ganarse la confianza de sus clientas y sus musas forjando con ellas una bonita amistad.
Es el caso de Naty Abascal con la que tenía una relación de más de 50 años. Valentino y Naty se conocieron en los años 60, ella era una joven modelo sevillana y él ya empezaba a despuntar en la moda como diseñador.
A partir de aquí, Naty empezó a ser una musa para el diseñador italiano forjando una relación más a allá de lo profesional que mantendrían hasta el día de la muerte de Valentino. Así lo recordaba la exmodelo en sus redes sociales:
"Se va un genio irrepetible, pero sobre todo un amigo inmenso. Gracias por tantos años de amistad, de conversaciones, de risas, de complicidad y de amor compartido. Gracias por tu generosidad infinita, por tu sensibilidad, por tu manera única de entender la belleza y por haber elevado la moda a la categoría de arte eterno".
Tal era su amistad que obviamente Naty ha viajado hasta Roma para darle el último adiós a su amigo en la capilla ardiente instalada en la Piazza Mignanelli, frente al Palazzo Valentino. Pero la exmodelo no iba sola, la acompañaba su hijo, Rafael Medina.
Ambos de riguroso luto han acudido hasta allí para reunirse con familiares y amigos del diseñador con quien guardan relación y también para acompañar a su viudo, Giancarlo Giammetti.
