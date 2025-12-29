Aurélien Enthoven, el discreto hijo de Carla Bruni: así es su relación con Nicolas Sarkozy

Carla Bruni es una de las italianas más conocidas del mundo: ex supermodelo internacional, cantautora y ex primera dama de Francia. Su vida ha estado siempre bajo la lupa mediática, ya sea por su carrera artística o por su relación con el expresidente francés Nicolas Sarkozy, con quien se casó en 2008.

La artista es madre de dos hijos: la menor, Giulia Sarkozy, fruto de su matrimonio con Nicolas, y el mayor, Aurélien Enthoven, nacido en 2001 de una relación anterior con el filósofo y escritor francés Raphaël Enthoven.

Aunque su hermana Giulia suele aparecer más en los medios por su vínculo directo con la política y la familia Sarkozy, Aurélien ha optado por un perfil más reservado, construyendo su identidad lejos del foco constante, incluso durante los años en los que su madre fue una de las figuras más fotografiadas de Francia.

Carla Bruni | Gtres

Una relación sólida entre Aurélien y Sarkozy

Aunque Aurélien no comparte sangre con Nicolas Sarkozy, la relación entre ellos se puede describir como muy cercana. Sarkozy ha estado presente en muchos momentos relevantes de la vida del joven, desde su infancia hasta la adolescencia y la adultez temprana.

Y es que la presencia de Aurélien siempre estuvo acompañada del apoyo respetuoso de Sarkozy, quien lo integró como parte de su familia durante los años en que fue presidente y después.

Nicolás Sarkozy y Aurélien Enthoven en 2015 | Gtres

Hasta la fecha, no hay indicios de tensiones entre Aurélien y su padrastro. Más bien, se percibe una relación basada en el afecto y en el respeto mutuo.

El vínculo con Raphaël Enthoven

La historia de Aurélien comienza en 2001, cuando Carla Bruni mantenía una relación con Raphaël Enthoven, escritor, filósofo y figura pública en Francia. La pareja estuvo junta más de siete años, hasta que se separaron en 2007, antes de que Bruni conociera a Nicolas Sarkozy.

Aurélien es el único hijo en común de Carla y Raphaël, pero su nacimiento estuvo marcado por un escándalo que ocupó titulares en toda Francia. En el año 2000, Carla Bruni mantenía dos relaciones paralelas: una con Raphaël, padre de Aurélien, y otra con el periodista Jean‑Paul Enthoven, abuelo de Aurélien. Este triángulo amoroso puso a Carla en el centro de la polémica y despertó una ola de críticas sobre su vida personal.

Carla Bruni y Raphaël Enthoven en 2006 | Gtres

A pesar del revuelo mediático, Aurélien creció en un entorno que combinaba la creatividad y la disciplina intelectual: por un lado, la libertad artística y mediática de su madre, y por otro, la reflexión filosófica y el rigor intelectual de su padre. Este contexto único contribuyó a formar su carácter discreto, curioso y observador, que todavía lo define hoy en día.

Nicolas Sarkozy: una figura paterna

Cuando Carla Bruni comenzó su relación con Nicolas Sarkozy, entonces presidente de Francia, en 2007, Aurélien tenía apenas seis años. Desde ese momento, Sarkozy formó parte de su vida, no solo como pareja de su madre sino como figura paterna en su día a día familiar.

Una imagen emblemática de esta relación ocurrió durante unas vacaciones en Petra, cuando el joven fue fotografiado sobre los hombros de Sarkozy, cubriéndose la cara con las manos. La foto captó la atención de los medios y dejó claro que, aunque Aurélien estaba expuesto a la escena pública, prefería mantener cierta distancia del protagonismo político que rodeaba a su familia.

Raphaël Enthoven, Aurélien Enthoven, Carla Bruni y Nicolas Sarkozy de izquierda a derecha | Instagram, @carlabruniofficial

A lo largo de los años, la relación entre Sarkozy y Aurélien ha sido descrita como cercana y afectuosa, reflejando un vínculo que trasciende los lazos biológicos tradicionales y que se basa tanto en la convivencia como en el cariño.

Más sobre Aurélien Enthoven

Aurélien siempre mostró inquietudes que iban más allá de la vida social de su familia. De joven, se abrió un canal de divulgación científica en YouTube, donde abordaba temas de paleontología, biología y ciencia con un tono accesible y didáctico, bajo el pseudónimo Motorsport Gigantoraptor.

Su proyecto, que sumó más de 50 mil seguidores, reflejaba su pasión por el conocimiento y su deseo de compartirlo sin depender únicamente del apellido de sus padres.

Su trayectoria educativa también estuvo marcada por la excelencia, ya que estudió ciencias políticas y se formó en el prestigioso Sciences Po de París, antes de graduarse en 2023 por la Universidad de Columbia en Nueva York, una de las universidades más respetadas del mundo en relaciones internacionales y ciencias sociales.

Más recientemente, ha explorado el mundo de la moda, siguiendo los pasos de su madre. A sus 21 años debutó como modelo en un desfile de la firma Versace en la Semana de la Moda de Milán, lo que marcó un punto de inflexión en su presencia pública, equilibrando su perfil académico con una carrera en las pasarelas.