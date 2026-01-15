Antena 3 Logo Antena 3
PRESENTAN LA PELÍCULA EN LA QUE SE ENAMORARON

Ana Mena y Óscar Casas, todo complicidad en su primer posados un año después de hacerse pública su relación

Un año después de que se confirmase públicamente su relación, Óscar Casas y Ana Mena han posado juntos por primera vez delante de los medios. La famosa pareja ha acaparado todos los flashes derrochando complicidad ante los flashes.

Óscar Casas y Ana Mena, en su primer posado juntos

Vídeo: Europa Press Foto: Gtres

Europa Press
Publicado:

Aunque no fue hasta diciembre de 2024 cuando se confirmó la relación de Óscar Casas y Ana Mena, la historia de amor del actor, hermano de Mario Casas, y de la artista malagueña surgió meses antes, durante el rodaje de la película Ídolos, que este jueves han presentado ante las cámaras ante su llegada a los cines el próximo 23 de enero presumiendo de ser una pareja diez.

Óscar Casas y Ana Mena en actitud muy cómplice
Óscar Casas y Ana Mena en actitud muy cómplice | Gtres

Felices porque por fin ve la luz el proyecto que unió sus caminos y en el que se enamoraron, los actores se han mostrado de lo más cómplices y sonrientes y no han dejado de intercambiar miradas y confidencias en su primer photocall juntos después de año y medio de noviazgo y de que recientemente -en la gala de los Premios Glamour Women of the Year 2025 celebrados en noviembre- Óscar declarase públicamente su amor por la cantante de Bellodrama.

Ana Mena y Óscar Casas presentan la película Ídolos
Ana Mena y Óscar Casas presentan la película Ídolos | Gtres

Una cita muy especial en la que además han posado junto al director de la película, Mat White Cross, y a sus compañeros de reparto Claudio Santamaría y Enrique Arce, y en la que Ana ha acaparado todas las miradas con un look lady con camisa azul cielo con maxisolapas, blazer larga de ante en color marrón con botonadura dorada a modo de minivestido, y stilettos de taconazo en el mismo tono que la chaqueta con calcetines gris, sumándose así a una de las tendencias fashion que ha tenido tantos admiradores como detractores en los últimos tiempos.

Ana Mena y Óscar Casas presentan la película Ídolos
Ana Mena y Óscar Casas presentan la película Ídolos | Gtres

Un posado donde la pareja ha demostrado lo muy feliz y enamorados que están.

Óscar Casas y Ana Mena presumen de amor
Óscar Casas y Ana Mena presumen de amor | Gtres

