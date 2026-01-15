Ana Mena y Óscar Casas, todo complicidad en su primer posados un año después de hacerse pública su relación

Aunque no fue hasta diciembre de 2024 cuando se confirmó la relación de Óscar Casas y Ana Mena, la historia de amor del actor, hermano de Mario Casas, y de la artista malagueña surgió meses antes, durante el rodaje de la película Ídolos, que este jueves han presentado ante las cámaras ante su llegada a los cines el próximo 23 de enero presumiendo de ser una pareja diez.

Óscar Casas y Ana Mena en actitud muy cómplice | Gtres

Felices porque por fin ve la luz el proyecto que unió sus caminos y en el que se enamoraron, los actores se han mostrado de lo más cómplices y sonrientes y no han dejado de intercambiar miradas y confidencias en su primer photocall juntos después de año y medio de noviazgo y de que recientemente -en la gala de los Premios Glamour Women of the Year 2025 celebrados en noviembre- Óscar declarase públicamente su amor por la cantante de Bellodrama.

Ana Mena y Óscar Casas presentan la película Ídolos | Gtres

Una cita muy especial en la que además han posado junto al director de la película, Mat White Cross, y a sus compañeros de reparto Claudio Santamaría y Enrique Arce, y en la que Ana ha acaparado todas las miradas con un look lady con camisa azul cielo con maxisolapas, blazer larga de ante en color marrón con botonadura dorada a modo de minivestido, y stilettos de taconazo en el mismo tono que la chaqueta con calcetines gris, sumándose así a una de las tendencias fashion que ha tenido tantos admiradores como detractores en los últimos tiempos.

Ana Mena y Óscar Casas presentan la película Ídolos | Gtres

Un posado donde la pareja ha demostrado lo muy feliz y enamorados que están.