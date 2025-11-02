Almudena Lapique, sobre su tía Cari y su prima Carla tras las pérdidas familiares: "Son ejemplos a seguir"

El 2024 fue el peor año para familia Lapique. Las duras pérdidas de Carlos Goyanes, Caritina Goyanes y Manuel Lapique golpearon de lleno a sus seres queridos, aunque, ante la adversidad, demostraron su unión.

Una de las personas a las que afectó de lleno estas tragedias fue Almudena Lapique, hija de Manuel, que se dejaba ver ante las cámaras de Europa Press recientemente para hablar sobre los momentos tan complicados que han vivido.

"Al final, cuando todo va bien, te sientes indestructible y de repente se caen un poco algunos edificios por el camino", aseguraba la joven, pero reconocía que "tener ese apoyo es increíble, incondicional y es muy bonito", haciendo referencia a su familia.

Publicación de: @cariilapique | Instagram

En cuanto a si ha recibido ayuda psicológica tras el fallecimiento de su padre, su tío y de su prima, Almudena desvelaba que "no, pero debería hacerlo" porque "es la típica recomendación que todo el mundo te da, que estés mal o estés bien y en mi opinión es necesaria, aunque nunca lo haya hecho, pero quiero".

En ese aspecto, la Almudena confesaba que "ahora que estoy un poco mejor, estoy empezando a planteármelo", pero explicaba que "hay un momento en el que ni se te ocurre tampoco pedir esa ayuda externa".

Almudena Lapique, en un estreno en Madrid | Gtres

Al ser preguntada por su tía o su prima, Carla Goyanes, Almudena solo tuvo palabras de cariño y admiración hacia ellas.

"Es increíble. Es una admiración absoluta a ella. Pero increíble. Es un ejemplo a seguir para mí, espero que para muchos. Es que es impresionante al final. Son ejemplos a seguir para mí y después de todo esto mucho más, la verdad. Si antes las admiraba, no te puedes imaginar ahora. Son mujeres trabajadoras, buenas, ayudan a los demás", ha elogiado Almudena.