20 DÍAS DESPUÉS
Almudena Cid habla de cómo está llevando su recuperación tras someterse a una operación de prótesis de cadera
Hace unas semanas Almudena Cid se sometía a una operación por la que llevaba años esperando para acabar con una lesión de cadera que le complicaba su día a día. Ahora, la exgimnasta reaparecía totalmente recuperada hablando de todo el proceso y la gente que ha tenido a su lado.
Almudena Cid ponía fin hace unas semanas a una lesión de cadera que arrastraba desde 2023 y que le impedía hacer vida normal debido a los fuertes dolores que le causaba. La exgimnasta pasaba por quirófano antes de Navidad para operarse y ponerse una prótesis, una decisión meditada a la que le seguiría un largo proceso de recuperación y rehabilitación.
Sin embargo, reaparecía ahora solo 20 días desde su operación asegurando que está teniendo una muy buena evolución: "Estoy muy bien, mira, voy caminando estupendamente. Ya ves, han pasado 20 días de la cirugía y he podido venir a todo el tema de la cotización de los deportistas, que estamos luchando por regular la vida laboral de los deportistas. Mi primer viaje que hago para esta causa, imagínate", contaba a los micrófonos de Europa Press desde la estación de tren de Barcelona.
Con una sonrisa, la exgimnasta decía que va poco a poco pero y aunque su ilusión es volver a bailar lo antes posible todavía lo ve "un poco lejano" a pesar de que está teniendo "una recuperación increíble. Andando con naturalidad, normalidad y pudiendo hacer una vida relativamente normal dentro de que hace poco estaba con necesidad de que me ayudasen o sea que súper bien".
También aprovechaba para animar a otras personas que se encuentran en su situación: "Hay mucha gente que tiene mucho miedo a la operación y te das cuenta que estás viviendo peor de lo que luego te vas a encontrar. Entonces he animado sin querer a mucha gente a que se someta a la operación, porque lo estaban necesitando y sobre todo gente también que está atravesando la recuperación, pues dándoles mi experiencia o la que estoy viviendo, que cada paciente es un mundo, cada cuerpo es un mundo".
"Es verdad que yo tengo una capacidad disociativa muy fuerte, una conciencia corporal muy fuerte y que no en todos los pacientes es igual, pero que van a quedar fenomenal también, así que animando mucho también a la gente", seguía.
A su lado en todo momento, su gran pilar, el exfutbolista Gerardo Berodia, con el que mantiene una relación desde verano de 2023 y en el que ha encontrado a su compañero perfecto de vida. Muy discreta respecto al apoyo de su novio en este duro trance de salud, la alavesa ha asegurado que "la familia, los amigos, la gente que quiero, es fundamental. En los primeros días, sobre todo, eres un poco dependiente de los demás, pero luego ya arrancas muy bien y ya, mira, he viajado sola, quiero decir, que estoy muy bien".
