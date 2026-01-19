Alicia Koplowitz y su relación con la princesa Irene de Grecia, fallecida recientemente: "Un ser maravilloso"

El pasado viernes 16 de enero fallecía Irene de Grecia, hermana de la reina Sofía, tras un agravamiento de la enfermedad neurodegenerativa que sufría desde hace años.

Aunque el funeral se ha celebrado en su ciudad natal, en Madrid se organizó un responso en la Catedral Ortodoxa Griega de San Andrés y San Demetrio donde acudieron miembros de la Familia Real y otras personalidades con las que guardaba relación.

Entre estas se encontraba Alicia Koplowitz que, tan discreta como siempre, quiso acudir a este compromiso para darle el último adiós a su amiga. Aunque la empresaria no es de la familia, ha tenido una relación social estrecha con la Casa Real, especialmente en décadas pasadas. Por eso, su presencia en el funeral se explica por esa vinculación personal y de respeto.

Alicia Koplowitz en el funeral de Irene de Grecia | Gtres

Alicia Koplowitz e Irene de Grecia compartían intereses en el ámbito cultural, intelectual y filantrópico, y coincidieron durante años en actos privados y públicos. Por eso, cuando los micrófonos de Europa Press le preguntaban a la empresaria por cómo recordará a la princesa, ella lo tenía claro.

Alicia Koplowitz respondiento a la prensa | Europa Press

"Un ser maravilloso y una gran persona, un ser extraordinario", decía Alicia Koplowitz. Unas declaraciones breves pero que dejaban ver que sentía un gran cariño por la fallecida hermana de la Reina.