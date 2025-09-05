Alejandra Rubio recuerda a su abuela, María Teresa Campos, en el aniversario de su muerte con unas íntimas imágenes

María Teresa Campos fallecía el pasado 5 de septiembre de 2023 dejando totalmente destrozadas a sus hijas Carmen y Terelu ,y también a sus nietos. Aunque en más de una ocasón se han mantenido muy cautos respecto a este tema, algunos de los más televisivos como Alejandra Rubio sí que han querido recordar a su abuela en esta fecha.

La hija de Terelu Campos, que volvía de vacaciones hace unos días tras pasar gran parte del verano en Ibiza junto a Carlo Costanzia, su hijo y su suegra, Mar Flores, tiraba de redes sociales para homenajear a María Teresa.

Homenaje a María Teresa Campos en Málaga | GTRES

Alejandra Rubio publicaba en sus stories unas fotografías muy emotivas con las que ha querido recordar a su abuela en el segundo aniversario de su muerte.

En la primera, se ve a Alejandra y María Teresa fundidas en un bonito abrazo al que la influencer le añadía el emoticono de una paloma blanca y un corazón rojo dejando claro lo mucho que echa de menos a su abuela.

Alejandra Rubio recuerda a su abuela | Redes Sociales

Y en la segunda, la hija de Terelu recopilaba una serie de fotos de ella y su abuela sentadas en el sofá de casa en un ambiente cómodo y familiar demostrando la buena relación que había entre abuela y nieta.

Alejandra Rubio y María Teresa Campos | Redes Sociales

Un precioso homenaje en redes con el que Alejandra ha querido recordar a su abuela, María Teresa Campos, en esta fecha tan señalada.