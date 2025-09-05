SEGUNDO ANIVERSARIO
Alejandra Rubio recuerda a su abuela, María Teresa Campos, en el aniversario de su muerte con unas íntimas imágenes
Hace justo dos años del fallecimiento de María Teresa Campos, una fecha marcada para siempre en el calendario de sus hijas y sus nietos. Con este motivo, Alejandra Rubio publicaba en sus redes sociales unas bonitas imágenes para recordar a su abuela.
María Teresa Campos fallecía el pasado 5 de septiembre de 2023 dejando totalmente destrozadas a sus hijas Carmen y Terelu ,y también a sus nietos. Aunque en más de una ocasón se han mantenido muy cautos respecto a este tema, algunos de los más televisivos como Alejandra Rubio sí que han querido recordar a su abuela en esta fecha.
La hija de Terelu Campos, que volvía de vacaciones hace unos días tras pasar gran parte del verano en Ibiza junto a Carlo Costanzia, su hijo y su suegra, Mar Flores, tiraba de redes sociales para homenajear a María Teresa.
Alejandra Rubio publicaba en sus stories unas fotografías muy emotivas con las que ha querido recordar a su abuela en el segundo aniversario de su muerte.
En la primera, se ve a Alejandra y María Teresa fundidas en un bonito abrazo al que la influencer le añadía el emoticono de una paloma blanca y un corazón rojo dejando claro lo mucho que echa de menos a su abuela.
Y en la segunda, la hija de Terelu recopilaba una serie de fotos de ella y su abuela sentadas en el sofá de casa en un ambiente cómodo y familiar demostrando la buena relación que había entre abuela y nieta.
Un precioso homenaje en redes con el que Alejandra ha querido recordar a su abuela, María Teresa Campos, en esta fecha tan señalada.
