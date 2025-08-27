Adara Molinero enseña cómo es su casa: de la cocina de sus sueños al vestidor que quería desde pequeña

Es curioso lo que nos gusta ver las casas de los famosos. Ya sea por simple cotilleo o para ver si cogemos ideas para nuestra casa, entrar en sus hogares, aunque sea de forma virtual, nos transporta a un mundo que sentimos lejano y exclusivo. Nos permite asomarnos a un estilo de vida que apetece conocer un poco más.

El house tour que vamos a explicar a continuación es el de la casa de Adara Molinero. La influencer y concursante de realities ha abierto las puertas de su casa a sus seguidores porque "me lo habéis pedido mucho", y ella encantada de enseñarla con un vídeo muy extenso en el que no se ha dejado ni un solo rincón.

La entrada, el salón y la cocina

Nada más entrar hay un estante con varias cosas de decoración que le han regalado: una vela rosa, un cuadro pintado a mano, una planta, una concha, una cajita... Todo ello de colores muy vivos, como el rosa, que rompen el blanco de la pared, del estante y del radiador que hay debajo.

Justo enfrente de esto, hay el acceso al salón y a la cocina. Adara explica que había un tabique que tiraron para hacer más grande el espacio. Eso sí, han dejado una parte de la pared para separar justo la parte de la entrada y ganar un poco de intimidad al abrir la puerta.

El suelo es de parqué claro y se extiende por todo el piso, excepto en la cocina y en los baños, donde hay baldosas.

El salón es muy amplio y "es la estancia que más utilizamos en el día a día", asegura Adara. Hay una parte con un sillón, una mesilla y una lámpara, que podría servir de rincón de lectura y, en la parte central, el sofá con una mesilla de centro. Adara comenta que es un sofá "pequeño" y que le hubiera gustado uno más grande, pero no podía ser por tema de espacio.

En el otro extremo, hay la mesa de comedor de la marca Sklum: "Yo pensaba en mi cabeza que le íbamos a dar muchísimo más uso a la mesa comedor y la verdad es que no", confiesa. Sobre ella, hay una lámpara de Zara Home. Las paredes son blancas, excepto la parte donde hay el televisor, que es de color negro.

El concepto abierto de la estancia permite a Adara ver desde la cocina a su hijo Martín "pegando brincos" por el salón. Lo de abrir la cocina era algo que tenía muy claro, ya que le daba "mucha inseguridad" no ver al pequeño mientras ella cocinaba. "Es la cocina de mis sueños", confiesa y asegura que es muy práctica porque lo tiene "todo a mano". Una de las cosas que destacan es la encimera de inducción (o inducción invisible) de Cooking Surface.

El pasillo, los baños y las habitaciones

En todas las paredes de la casa hay molduras, ya que es algo que a Adara le encanta. Ya en el pasillo, destacan las luces cálidas, que le aportan "tranquilidad".

El cuarto de Martín, su hijo, tiene un poco más de color: la parte inferior de las paredes, donde hay las molduras, está pintado de azul turquesa y hay muebles de madera. El armario grande está hecho a medida y tiene también molduras que "me parecen superelegantes, superfinas, superacorde con toda la decoración".

Delante de la habitación del pequeño está su baño, con una puerta corredera para no perder espacio dentro. "Este baño quería hacerlo con un toque infantil porque al final es el de Martín, pero no mucho", detalla la influencer.

Otra de sus estancias preferidas es el vestidor: "Desde que era niña había querido mi vestidor para colocar mi ropa a mi antojo". Es una habitación muy espaciosa con un gran armario con puertas transparentes que ocupa toda una pared. Ha puesto también un espejo y un tocador que "le doy más uso de lo que pensaba", afirma.

Al final del pasillo hay dos armarios más y la puerta que accede al baño principal con una mampara de ducha muy original hecha a medida.

Y, por último, su habitación, con cama doble y una zona que le "encanta" con un "taburete" para "apoyar la ropa y dejar los cojines de la cama".