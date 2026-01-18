El truco del papel de periódico para mantener frío un tupper durante horas

Cuando llega el momento de llevar comida de casa —ya sea para el trabajo, una excursión o un viaje largo—, mantenerla en buen estado se convierte en una pequeña preocupación. Especialmente en el caso de platos fríos o elaboraciones que necesitan conservar una temperatura baja durante varias horas. Y aunque existen bolsas térmicas y acumuladores de frío, no siempre los tenemos a mano.

En este contexto, un truco sencillo y casi olvidado ha vuelto a circular con fuerza en redes sociales: envolver el tupper en papel de periódico para conservar el frío durante más tiempo. Una solución casera, barata y sorprendentemente eficaz.

¿Por qué funciona el papel de periódico?

El papel de periódico actúa como un aislante térmico. Al envolver el recipiente, se crea una capa que ralentiza el intercambio de temperatura entre el interior del tupper y el ambiente exterior. No enfría por sí mismo, pero sí ayuda a que el frío se mantenga durante más tiempo, especialmente si la comida ya está bien refrigerada de origen.

Este efecto se debe a que el papel atrapa pequeñas bolsas de aire entre sus capas, y el aire es un mal conductor del calor. Cuantas más vueltas de papel, mayor será la capacidad aislante, lo que permite retrasar el aumento de temperatura del alimento.

Periódicos | Freepik

Cómo aplicar el truco correctamente

Para que el truco funcione, hay algunos pasos clave que conviene seguir. El primero es introducir el tupper en la nevera con antelación suficiente, de modo que esté bien frío antes de envolverlo. A continuación, se cubre completamente con varias capas de papel de periódico, asegurándose de que no queden zonas descubiertas.

Una vez envuelto, lo ideal es colocarlo dentro de una bolsa o mochila, preferiblemente sin que esté en contacto directo con fuentes de calor como botellas de agua templada o dispositivos electrónicos. Si además se introduce en una bolsa isotérmica, aunque sea fina, el efecto se multiplica.

Cuándo es especialmente útil

Este truco resulta muy práctico en trayectos largos, pícnics, días de playa, excursiones o desplazamientos en transporte público, donde no siempre es posible llevar una nevera portátil. También es una buena solución de emergencia cuando olvidamos los acumuladores de frío o no tenemos una bolsa térmica a mano.

Eso sí, no sustituye a los sistemas profesionales de conservación en situaciones de calor extremo o durante muchas horas, pero puede marcar la diferencia en desplazamientos de duración media.

Meter el tupper en la bolsa | Freepik

Un gesto sencillo y sostenible

El truco del papel de periódico encaja con una filosofía cada vez más extendida: reutilizar lo que ya tenemos en casa y apostar por soluciones simples antes de comprar nuevos productos. Un gesto pequeño, pero práctico, que demuestra que a veces los remedios de toda la vida siguen siendo los más útiles.