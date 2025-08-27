Tomates: Trucos de cocinero para comprar los mejores y saber cuándo están más ricos

En época de tomates, da mucha rabia tener que comer tomates que han estado días en cámara y han perdido todo su sabor. Fuera de temporada, no hay más remedio. Pero en época en tomates, cuando la temporada de la huerta ofrece todo su esplendor, podemos conseguir tomates con sabor y en su punto perfecto de maduración, si sabes en qué debes de fijarte.

Cómo saber si el tomate está maduro o verde

El perfil de Instagram del chef David Guibert ofrece consejos y trucos de cocina sencillos y muy aplicables. En una de sus publicaciones, el cocinero nos da las claves sobre los tomates:

Cuándo hay que guardarlos fuera de la nevera: Si los tomates tienen zonas verdes y amarillas, al apretarlos ligeramente ni se nota y no huelen a nada, están verdes y deben madurar. Guárdalos fuera de la nevera y ten en cuenta que, si los dejas cerca de plátanos y manzanas, su maduración se acelerará por el etileno que desprende la fruta.

Si los tomates tienen un color completamente uniformes, al apretar su piel ligeramente se queda una pequeña huella y, además, desprende olor, el tomate está en su punto. Si te gusta mucho este alimento, cómetelo en ese mismo día y disfruta de su jugosidad. Si no lo vas a consumir en el momento, tocará guardarlo en la nevera. Eso sí, es muy importante guardarlo boca abajo.

Cómo conservar un tomate abierto

Si te ha sobrado tomate y tienes una mitad por conservar, no la dejes nunca fuera del frigorífico. Para mantener su jugosidad, textura y sabor debes guardarlo en la nevera de la siguiente manera:

1. Busca un envase de tamaño similar al tomate y que se cierre herméticamente.

2. Pon un papel de cocina o una servilleta de papel en la base del táper.

3. Guarda el trozo de tomate boca abajo (con la parte interior protegida), cierra el envase y déjalo en la nevera.

En este caso, no guardes el tomate más de uno o dos días, mejor consúmelo antes.

Cómo hacer la ensalada de tomate perfecta

El mismo chef tiene más trucos sobre el tomate en su perfil. Entre ellos, uno sobre cómo hacer la mejor ensalada de tomate siguiendo estos trucos:

1. Saca de la nevera los tomates como mínimo 30 minutos antes de cortarlo.

2. Pasado ese tiempo, córtalos y añade la sal y rayadura de lima y déjalos reposar durante 10 minutos.

3. Mientras reposa, corta una cebolla muy fina.

4. Pon en un bol el jugo que se haya hecho del tomate y añádele el zumo de lima y bate hasta que la salsa espese.

5. Termina la ensalada echando el aliño en el bol y añadiendo los ingredientes que más te gusten.