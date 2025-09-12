Snack de aros de calabacín: la idea perfecta para sorprender en un picoteo

Si eres de los que, a media tarde, sienten la necesidad de picar algo, pero no quieres caer siempre en las mismas patatas fritas o galletitas saladas, hoy traemos la receta que puede cambiar tu forma de ver los snacks. Y lo mejor, es fácil, rápida y con un toque healthy. Se trata de unos aros de calabacín crujientes, una propuesta viral de la cuenta de @tasty_iri, que ya reúne a más de 930.000 seguidores amantes de la cocina sencilla y creativa.

Unos aros dorados, sabrosos, con textura crujiente por fuera y tiernos por dentro, perfectos para acompañar con una salsa casera que les da el toque definitivo. Te contamos todos los detalles para prepararlos en casa y sorprender en tu próxima merienda o como aperitivo en una comida con amigos.

Los ingredientes que necesitas

Para los aros de calabacín:

1 calabacín

150 g de pan rallado

100 g de queso parmesano

1 cucharada de maicena

1 huevo

1 cucharadita de aceite de oliva

Para la salsa casera:

125 g de yogur

1 cucharadita de salsa de soja

Especias al gusto (sal, pimienta, orégano o las que más te gusten)

Paso a paso

1. Lava bien el calabacín y córtalo en rodajas. Con ayuda de un tapón de botella grande o un molde redondo pequeño, retira el centro de cada rodaja. El resultado serán aros perfectos, listos para empanar.

2. En un bol, combina el pan rallado, el queso parmesano, la maicena y la cucharadita de aceite de oliva. Mezcla bien hasta que todos los ingredientes se integren y tengas un rebozado homogéneo, aromático y lleno de sabor.

3. En otro bol, bate el huevo. Primero pasa cada aro de calabacín por el huevo y después por la mezcla de pan rallado y parmesano. Así te aseguras de que queden bien cubiertos para darle el toque crujiente.

4. Coloca los aros en la freidora de aire durante 10 minutos a 180 °C. Si no tienes, no te preocupes, también puedes hacerlos al horno, en una bandeja con papel vegetal, durante 15 minutos a la misma temperatura. En ambos casos, el resultado será dorado, ligero y sin exceso de grasa.

Calabacín | Freepik

La salsa que marca la diferencia

¿Y qué sería de unos snacks sin una buena salsa? Con los propios centros de calabacín que sobraron al darles forma aros, puedes preparar una salsa que acompaña.

1. En una sartén, añade un chorrito de aceite y saltea esos centros hasta que estén dorados.

2. Luego, en una batidora o procesador de alimentos, mezcla el calabacín salteado con el yogur, la salsa de soja y las especias que más te gusten. Puedes optar por un

toque clásico de sal y pimienta, o animarte con ajo en polvo, pimentón o incluso un poco de curry.

3. Tritura hasta obtener una salsa cremosa y suave.

El contraste entre el calabacín crujiente y esta salsa fresca y sabrosa es simplemente perfecto.

Calabacín | Freepik

¿Por qué estos aros de calabacín son el snack ideal?

Además de lo fácil que resulta prepararlos, estos aros de calabacín tienen muchas ventajas que explican por qué se han convertido en el snack ideal. Para empezar, son mucho más ligeros que las frituras clásicas. Gracias a la airfryer o al horno, se consigue el mismo acabado crujiente sin necesidad de sumergirlos en aceite, lo que los convierte en una alternativa saludable.

También son rápidos y prácticos, en menos de media hora puedes tener listos unos aros espectaculares, ideales tanto para un picoteo improvisado como para abrir una comida especial con amigos.

Por último, puedes improvisar según lo que tengas en la nevera, si no dispones de parmesano, puedes sustituirlo por otro queso curado o si quieres experimentar, basta con añadir especias nuevas al rebozado para variar el sabor.

Así que ya lo sabes, la próxima vez que te apetezca algo crujiente, sabroso y original, no pienses en abrir una bolsa de snacks. Anímate a preparar estos aros de calabacín y disfruta de cada bocado.