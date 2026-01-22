¿Sabías que los colores de los tapones de las especias tienen un significado?

Si abres el armario de las especias y te fijas bien, verás que muchos frascos siguen un mismo patrón cromático: la pimienta suele llevar tapón rojo, el perejil verde y otros condimentos repiten colores similares entre marcas. Lejos de ser una cuestión estética o una simple estrategia de marketing, estos colores tienen un significado práctico.

Según ha explicado Marisol (@lacaprichosa.__), creadora de contenido especializada en recetas, hogar y organización, el color del tapón indica el tipo de especia o condimento que contiene el frasco, facilitando así su identificación rápida en la cocina.

Tapón rojo: especias molidas

El color rojo se utiliza para identificar las especias que ya vienen trituradas. En este grupo se encuentran la pimienta negra o blanca molida, la cayena, el ajo en polvo, el pimentón, el comino, la nuez moscada y, en general, todas aquellas especias que se presentan en formato polvo.

Tapón amarillo o naranja: colorantes

Los tapones en tonos amarillos o anaranjados suelen reservarse para los colorantes alimentarios, como el colorante alimentario clásico o mezclas pensadas para aportar tono a arroces y otros platos.

Tapón negro o marrón: especias enteras

Las especias que se conservan enteras se identifican normalmente con tapones negros o marrones. Aquí entran la pimienta negra en grano, el comino en grano, la canela en rama, el clavo o los piñones, entre otros.

Tapón azul: mezclas para sazonar

El azul indica que se trata de mezclas de especias diseñadas para un uso concreto. Son los conocidos sazonadores para pescado, pollo, carne, ensaladas o pasta, combinaciones pensadas para facilitar el aliño sin tener que mezclar varios condimentos por separado.

Tapón verde: hierbas secas

Por último, el verde identifica las hierbas aromáticas secas, como el perejil, el cilantro, el eneldo, el orégano, el romero o la hoja de laurel.

Conocer este código de colores permite localizar más rápido lo que necesitas en la despensa y agilizar la preparación de recetas, especialmente cuando cocinas a contrarreloj. Un pequeño detalle que, una vez descubierto, hace la organización en la cocina mucho más intuitiva.

Unos botes de especias | Pexels

Cómo conservar las especias para que duren más

De poco sirve identificar bien las especias si no se conservan correctamente. Para mantener su aroma y propiedades durante más tiempo, los expertos recomiendan guardarlas en un lugar fresco y seco, lejos de fuentes de calor como el horno o la vitrocerámica. También es importante protegerlas de la luz directa y cerrar bien los envases tras cada uso, ya que la humedad es su principal enemiga. Por último, conviene no espolvorear las especias directamente sobre ollas o sartenes humeantes, puesto que el vapor puede alterar su textura y acelerar su deterioro.