Ideas de canapés con masa de hojaldre: el aperitivo especial de Navidad, fácil y sorprendente

Si quieres un aperitivo navideño que sea rápido, económico y que cause sensación, esta receta es todo lo que necesitas para brillar en tus comidas y cenas festivas.

La creadora de contenido gastronómico Teresa Marín comparte una receta base con la que puedes preparar hasta 36 canapés usando solo una lámina de hojaldre o masa de empanada, y combinarlos con distintos toppings, tanto salados como dulces.

Es una opción perfecta para dejar los canapés preparados con antelación y triunfar sin complicaciones. En este artículo te contamos todo lo que necesitas, los pasos a seguir y las ideas que propone la chef.

La base de todos los canapés

Todos los canapés tienen la misma base: una misma lámina de hojaldre o empanada que puedes comprar en cualquier supermercado. Para hacer la base necesitas:

Una lámina de hojaldre o masa de empanada.

Un huevo batido.

Masa de hojaldre | Freepik

Para llevar a cabo la base tienes que seguir estos sencillos pasos:

1. Coloca la masa en una bandeja para horno.

2. Corta la masa en cuadrados. Si es posible de 5 por 5 centímetros, para que queden todos del mismo tamaño.

3. Pincha todas las bases con un tenedor.

4. Pinta todos los cuadrados con el huevo batido.

5. Hornea el hojaldre a temperatura y durante el tiempo que indique el fabricante del producto.

6. Deja enfriar las bases de hojaldre antes de añadir los toppings.

Ahora que ya tenemos el método de cómo se hacen las bases, vamos a explicarte las cuatro ideas de rellenos que nos presenta Teresa para estas Navidades.

Masa de hojaldre | Freepik

Canapé de cebolla caramelizada, brie y pistachos

La primera propuesta de la chef es una combinación clásica pero que siempre funciona, compuesta por tres ingredientes muy sencillos que acostumbran a gustar a todo el mundo:

Mermelada de cebolla.

Queso brie.

Pistachos troceados. En caso de que no te gusten, puedes usar nueces también.

Para preparar este sencillo canapé tienes que seguir estos pasos:

1. Coloca una pequeña base de mermelada de cebolla sobre el hojaldre.

2. Añade un trocito de brie.

3. Termina con pistachos picados por encima.

Queso brie | Freepik

Canapé de paté de mejillones

Esta segunda opción es ideal para los amantes de los sabores marinos, ya que el protagonista es el mejillón, uno de los moluscos más sabrosos. Los ingredientes son:

Una lata de mejillones en escabeche.

Dos anchoas.

Media lata de bonito o caballa.

Para hacer este canapé los pasos son mucho más fáciles de lo que seguro te esperas:

1. Coloca los ingredientes en un recipiente y tritúralos hasta obtener un paté fino.

2. Guarda el paté en la nevera hasta el momento de servir.

3. Coloca una base de paté sobre el hojaldre y decora con un mejillón entero encima.

Latas de mejillones | Freepik

Canapé de crema de aguacate, salmón ahumado y eneldo

La tercera alternativa de canapé es una idea fresca, elegante y muy navideña. La siguiente lista de ingredientes es todo lo que vas a necesitar:

Una tarrina de queso crema.

Uno o dos aguacates según tamaño.

El zumo de un limón.

Sal.

Salmón ahumado.

Eneldo fresco.

Estos son los pasos que debes seguir para que te quede el canapé igual que el del vídeo:

1. Coloca en un recipiente el queso crema, el aguacate, el zumo de limón y la sal.

2. Tritura todos los ingredientes hasta obtener una textura cremosa.

3. Guarda en frío para conseguir una textura un poco más consistente.

4. Para montar el canapé, añade la crema sobre la base de hojaldre, coloca el salmón ahumado y termina con eneldo fresco.

Aguacate | Freepik

Canapé de stracciatella, cherrys y albahaca

Para la última propuesta de canapé, Teresa nos trae una opción ligera pero, sobre todo, muy aromática. Para ello necesitarás:

Stracciatella o una burrata.

Tomates cherri.

Hojas de albahaca fresca.

Aceite de oliva virgen extra.

Sal.

Burrata y albahaca | Freepik

Para completar esta última tipología de canapé vas a tener que seguir estos pasos:

1. Coloca la stracciatella sobre el hojaldre.

2. Añade los tomates cherri troceados.

3. Completa el bocadito con unas hojas de albahaca, un chorrito de AOVE y una pizca de sal.

Con estas ideas de canapés, tendrás un aperitivo navideño infalible que no solo sorprenderá a tus invitados por su sabor, sino también por su presentación. Además, son fáciles y rápidos de preparar, perfectos para disfrutar de las fiestas sin complicaciones.