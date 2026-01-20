Ensalada de patata crujiente, el acompañante ideal para conquistar a todos los paladares

A muchas personas no les convence la ensalada como plato principal. La lechuga, protagonista habitual de este tipo de recetas, no despierta demasiado entusiasmo en gran parte de la población. Por eso, son muchos quienes descartan cualquier ensalada sin darles siquiera una oportunidad.

Pero esto puede cambiar. En este artículo te presentamos una ensalada sin lechuga que promete conquistar a todo el mundo: la ensalada de patata crujiente. Se trata de una receta de la creadora de contenido culinario Sofía Toraño, quien asegura que "siempre que la hago, es un éxito".

A continuación, te contamos todo lo que necesitas saber para hacerla en casa, con los ingredientes y los pasos explicados al detalle. Si quieres sorprender a tus invitados con una ensalada fresca, original y muy sabrosa, no te puedes perder esta receta.

Qué necesitas

Para realizar esta receta necesitarás los siguientes ingredientes que puedes encontrar en el supermercado.

Para la base:

Patatas

Bicarbonato de sodio

Aceite de oliva

Especias al gusto y sal

Patata | Gtres

Para la salsa:

Yogur

Mostaza Dijon

Alcaparras, que son opcionales

Ajos

Mayonesa

Cilantro

Perejil

Leche vegetal

Apio, pepino, cebollino y cebolla morada

Paso a paso para la base

Esta receta tan especial se divide en dos partes. La primera es el cocinado de las patatas, que serán la base crujiente de la ensalada. Para conseguir el mejor resultado, sigue estos pasos:

1. Pela y corta las patatas en tacos medianos.

Patata cortada en tacos | Freepik

2. En una cacerola, hierve agua con una cucharada de bicarbonato de sodio. Según la chef, "esto hace que el pH del agua suba y que la superficie de la patata se rompa ligeramente, volviéndose más rugosa. Esa textura es clave para que luego, al dorarlas, queden ultra crujientes por fuera y cremosas por dentro".

3. Cuando el agua esté en ebullición, añade los tacos de patata y cuécelos hasta que estén tiernos.

4. Una vez listos, escúrrelos bien y colócalos en una bandeja de horno.

5. Riégalos con un buen chorro de aceite de oliva, añade sal y las especias que más te gusten.

6. Con un vaso o un tenedor, aplasta las patatas hasta que formen una base más o menos plana.

7. Lleva la bandeja al horno o a la airfryer y cocínalas hasta que estén bien doradas y crujientes.

Mujer cocinando en el horno | Freepik

Paso a paso para la salsa

Mientras las patatas se doran en el horno, es el momento de preparar la segunda parte de la receta: la salsa, que le dará todo el carácter a esta ensalada. Sigue estos pasos:

1. En un vaso de batidora o recipiente para triturar, añade yogur, mostaza Dijon, zumo de limón, alcaparras, ajo, mayonesa, una pizca de sal, cilantro, perejil y un chorrito de leche vegetal.

2. Tritura todos los ingredientes hasta obtener una salsa homogénea y bien cremosa.

3. Pasa la salsa a un bol grande y añade el apio, el pepino y el cebollino, todo bien picado. Incorpora también la cebolla morada previamente dorada en la sartén.

Salsa cremosa | Freepik

4. Cuando la base de patata esté crujiente y lista, agrégala al bol con la salsa.

5. Mezcla con cuidado para que se integre bien. Si quieres, puedes terminar con un toque extra de cilantro fresco o unas gotas de limón para realzar el sabor.

6. El resultado es una ensalada de patata diferente y poco habitual, perfecta para sorprender a tus invitados con una receta original, fresca y llena de textura.