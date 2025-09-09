Diferencias entre el café verde y el negro: ¿cuál es mejor para tu salud?

El café verde son los granos en su estado natural, que no han pasado por el proceso de tostado. Por eso, conservan mejor las propiedades originales de la planta, y su sabor es más suave, herbal y ligeramente ácido. Muy distinto al café intenso y amargo al que estamos acostumbrados.

Por su parte, el café negro se elabora tostando los granos, lo que intensifica su sabor y aroma haciéndolo más robusto y profundo al paladar. Sus matices varían dependiendo del grado de tostado al que hayan sido sometidos.

Mujer bebiendo café | iStock

En cuanto a sus beneficios, el café verde se caracteriza por su alto contenido de ácido clorogénico, un poderoso antioxidante que puede ayudar a regular los niveles de glucosa en la sangre y a mantener un buen equilibrio de la presión arterial.

Aunque el proceso de tostado reduce este compuesto, el café negro sigue aportando antioxidantes, lo que también contribuye al cuidado general de la salud. Además, sirve como un efecto estimulante inmediato gracias a su mayor contenido de cafeína, ideal para los que necesitan energía rápida.

Dos tazas de café | Pexels

Entonces, ¿cúal es mejor elegir? No existe una respuesta única, depende de tus preferencias y necesidades. Si lo que buscas es una bebida más suave y con propiedades antioxidantes adicionales, el café verde podría ser la opción ideal. Pero si prefieres un sabor intenso, con el aroma tradicional y que te proporcione un efecto energizante casi al instante, entonces el café negro es el indicado.