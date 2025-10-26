Croquetas de gamba: cómo hacer este plato gourmet en casa

El creador de contenido Arnau Marín, con una comunidad de cerca de medio millón de seguidores en Instagram, nos ha deleitado con una de esas recetas que rompen con la rutina y son todo un manjar: unas espectaculares croquetas de gambas caseras. El secreto de su elaboración reside en la base: una buena gamba y fumet potente casero que Arnau elabora con las cabezas y cáscaras de las gambas.

A continuación, te desgranamos la receta paso a paso para que puedas replicar en casa este bocado que promete ser la estrella de cualquier mesa. ¡Prepárate para triunfar!

Ingredientes

15/20 gambas de buena calidad

100 g mantequilla

100 g ahrina de trigo

1 litro leche (entera, idealmente)

Concentrado de tomate

Vino blanco

Sal y pimienta al gusto

1 litro de agua

Aceite para freír

Harina, huevo y pan rallado para el rebozado

Paso a paso

1. Pela las gambas, reservando las colas (la carne) y guardando las cabezas y cáscaras. Asegúrate de quitar "todo lo negro" de las gambas para que queden limpias.

2. En una olla, añade un buen chorro de aceite de oliva junto a las cabezas y cáscaras. Cocina a fuego fuerte, machacando las cabezas constantemente para que liberen todos sus jugos.

3. Agrega un buen chorro de vino blanco y 2 o 3 cucharadas de concentrado de tomate. Cocina durante un par de minutos.

4. Incorpora 1 litro de agua y deja que hierva suavemente durante 25 minutos para tener un delicioso fumet.

5. Una vez listo, tritura el fumet (opcional, para sacar el máximo sabor) y, lo más importante, cuela el resultado para obtener un caldo limpio y sin impurezas. Resérvalo.

6. Mientras se cocina el fumet, se prepara el relleno: pica las colas de gamba finamente, ponlas al fuego con un poco de sal hasta que estén cocidas. Retíralas y resérvalas.

Langostinos | iStock

7. En el mismo recipiente donde cocinaste las gambas, comienza la bechamel. Añade la misma cantidad de mantequilla que de harina (100 g de cada uno). Cocina la harina un poco para que pierda el sabor a crudo.

8. Ve añadiendo la leche poco a poco, sin dejar de remover a fuego alto, hasta que se forme una bechamel de textura espesa. Sazona con sal y pimienta.

9. Este es el paso clave: añade solo dos cucharadas soperas del fumet a la bechamel. Atención: Arnau advierte de no excederse, ya que un exceso de líquido dificultará el moldeo posterior de las croquetas.

10. Vuelve a añadir las gambas cocidas y picadas a la bechamel. Mezcla bien para que se integre todo.

11. Vierte toda la masa en una bandeja, cúbrela con papel film en contacto directo con la bechamel (para evitar que se forme costra) y llévala a la nevera durante un mínimo de 12 horas.

12. Una vez la masa esté firme, es hora de dar forma a las croquetas.

13. Luego, pásalas por los siguientes ingredientes en este orden: harina, huevo y pan Rallado.

14. Con el aceite bien caliente, fríe las croquetas durante un par de minutos hasta que estén doradas. Retíralas y colócalas sobre papel absorbente para eliminar el exceso de aceite.

¡Y ya lo tienes! El resultado, en palabras de Arnau, es "¡Qué espectáculo! ¡Madre mía!". Una croqueta cremosa por dentro, con un sabor intenso a mar gracias al fumet casero, y un rebozado crujiente. Una receta con el sello de calidad de Arnau Marín, perfecta para deslumbrar a tus invitados o ti mismo tras un duro día en la oficina.