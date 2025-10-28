Cinnamon rolls en la freidora de aire: receta fácil y rápida

Los cinnamon rolls, o rollos de canela, están más de moda que nunca. Su aroma irresistible y su textura esponjosa los han convertido en un auténtico fenómeno gastronómico que todos quieren probar.

Cada vez son más las personas que se animan a prepararlos en casa, disfrutando del placer de hacer su propio dulce desde cero. La satisfacción de hornear estos rollos y verlos dorarse mientras su aroma llena la cocina es una experiencia que encanta a grandes y pequeños por igual.

Por eso, en este artículo te presentamos una receta para hacer cinnamon rolls en la freidora de aire. Una forma rápida, sencilla y práctica de disfrutar de este clásico, perfecta para quienes quieren un dulce delicioso sin complicaciones ni largas horas de horno.

Ingredientes

Para hacer la masa necesitas estos ingredientes:

500 gramos de harina

60 gramos de azúcar

280 mililitros de leche

80 gramos de mantequilla

1 pizca de sal

7 gramos de levadura

1 huevo

Para el relleno de los rollitos de canela necesitas:

100 gramos de mantequilla

100 gramos de azúcar

30 gramos de canela

Para la crema necesitas:

150 gramos de queso crema

20 gramos de azúcar en polvo

Cinnamon rolls | Freepik

Paso a paso

Para realizar esta deliciosa receta de cinnamon rolls, debes seguir estos pasos:

1. Empieza con la masa. Para ello, mezcla, en un bol, todos los ingredientes secos, es decir, la harina, el azúcar, la sal y la levadura.

2. Una vez integrados todos los sólidos, es hora de agregar los líquidos. Añade, progresivamente la leche, la mantequilla derretida y, finalmente, el huevo.

3. Remueve bien todos los ingredientes hasta que queden bien incorporados.

4. Cuando consigas una masa homogénea, déjala reposar durante una hora.

5. Una vez transcurrido el tiempo de reposo, extiende la masa sobre una superficie y estírala en forma de rectángulo. Puedes ayudarte de un rodillo y de un poco de harina para que no se te enganche.

6. Una vez tendida la masa, empieza con el relleno. Unta la mantequilla por toda la superficie de la masa.

7. En un cuenco, mezcla el azúcar con la canela.

Cinnamon rolls | Freepik

8. Cuando estén integrados, con la ayuda de una cuchara, incorpóralos encima de la mantequilla, que quede la masa bien cubierta por el azúcar y la canela.

9. Ahora llega el momento de enrollar la masa, tiene que quedar como un tubo.

10. Con un cuchillo, corta el churro en trozos de aproximadamente tres dedos de ancho.

11. Coloca los caracoles en un molde apto para la freidora de aire y vierte crema o un poco de leche sobre ellos.

12. Déjalos cocinar en la freidora de aire durante 20 minutos a 165°C.

13. Mientras se cocinan, es el turno de preparar la crema que va por encima. Junta el queso crema con el azúcar en polvo, y cubre los caracoles con esta mezcla cuando estén ligeramente enfriados.

Cinnamon rolls | Freepik

Con esta receta lograrás unos cinnamon rolls irresistiblemente deliciosos y sorprendentemente fáciles de preparar. Aunque la fermentación de la masa requiera algo de tiempo, el resultado final merece completamente la pena.